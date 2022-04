Mobiliario urbano multifuncional

Las papeleras de Cangas son realmente polivalentes. Entre sus nuevas funciones destaca la de barra de bar al aire libre, un buen lugar en el que apoyar el cubata o para dejarlo olvidado. Eso sí, el cubata debía ser garrafón del malo, malo. ¿Por qué? Elemental Watson: si la copa fuese de buena calidad las gaviotas ya habrían dado cuenta de ella, como suelen hacer con el café y desayuno de algunos despistados que almuerzan en el Eirado do Señal sin tener un ojo atento al cielo.

Entre el Apocalipsis y los mundos de Yupi, todo sin salir de Bueu

Se suele decir que el roce hace el cariño... pero a veces el exceso de roce provoca todo lo contrario. ¡Qué se lo digan a Félix Juncal y Elena Estévez! A lo mejor, a pesar de las diferencias políticas, son muy amigos, pero no lo parece. Después de las críticas de Juncal este fin de semana había quien se imaginaba a la portavoz del PP como uno de los jinetes del Apocalipsis. ¡Perdón! Como una amazona apocalíptica. El contraataque de Elena Estévez consistió en poner al regidor en los mundos de Yupi. ¡Qué mundo este tan entretenido... y sin tener que moverse de Bueu!

Hay "animales" de dos patas que merecían unos "correazos"

Es indignante ver a algunos dueños de perros asistir impasibles a como su mascota realiza sus deposiciones en plena vía pública y hacer como que la cosa no van con ellos. En estos casos el animal no es el de cuatro patas, sino el incívico de dos patas que deja los excrementos en las aceras. Para eso no hace falta sacar al perro a pasear. ¿Por qué no dejar que haga sus necesidades en el sofá de casa? Alguno se merecía unos buenos “correazos”. Creo que se entiende lo que se quiere decir. ¿No?