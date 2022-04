Una jubilación bien celebrada...

la de Fina Rial, que ha puesto el punto y aparte a 36 años de actividad en distintos departamentos del Concello de Cangas con una despedida festiva (y bien copiosa en pinchos) rodeada de compañer@s y arropada por la alcaldesa. Ahí ven a la protagonista del evento, en el centro de la foto, mostrando la tarjeta con los mejores deseos y otros regalos que disfrutará en su tiempo libre.

Del botellón y otras procesiones nocturnas

Aún no sé cómo amanecerá hoy la zona de movida de Cangas ni el parte de incidencias, pero no será por avisos de tantos vecinos que lamentan que haya medios suficientes para las procesiones diurnas, pero muy escasos o nulos para las esas marchas nocturnas que no aparecen en el programa pero no faltan a su cita cada fin de semana. Hastiados por las juergas públicas de los desaprensivos que no respetan el descanso ajeno y por la falta de respuestas efectivas, me cuentan que ya escudriñan medidas “más llamativas”, pero sin desvelar cuáles. Por ahora.

Semana Santa en los dos idiomas oficiales

Los dípticos informativos de la Semana Santa de Cangas respetan escrupulosamente el bilingüismo oficial, y los actos se reseñan en gallego y castellano, aunque resulta difícil pensar que hacerlo solo en el propio causara confusión, desinformación o quebranto. Basicamente porque procesión se dice procesión en ambos; misa, rosario o viacrucis, ídem de ídem, y lo mismo pasa con las bandas de música, gaitas o cornetas y tambores. Las advocaciones, como Los Dolores, no se traducen en el folleto oficial, y marzo y abril se dicen igual en uno y otro. Sí varían Jesús/ Xesús, pero se adivina, y poco más... Aquí también se trata de ser políticamente correctos.