Unha enciclopedia da fotografía... fragmentada

A artista canguesa Rosa Neutro vén de expoñer na sede da Deputación de Pontevedra en Vigo unha exposición titulada “Pequena enciclopedia da fotografía (fragmentada”, unha mostra que agora terá continuidade no papel a través dun coidado catálogo. O volume acaba de ser presentado pola presidenta provincial, Carmela Silva, e a deputada Victoria Alonso.

O que comezou como un “xogo”, alá polo ano 2018, acabou converténdose nunha exposición e agora ten o seu propio catálogo. A mostra “Pequena enciclopedia da fotografía (fragmentada)”, da artista canguesa Rosa Neutro, conta cun volume propio, no que se recollen as imaxes que configuraban esta exposición e que amosan a forma na que a creadora “é capaz de construír unha peza artística a partir de pedras ou cascallos recollidos na rúa”.

A propia autora explica que a orixe deste proxecto artístico comezou coa apropiación de imaxes e fragmentos doutros autores co obxectivo de dar forma a un relato no que se amosa o xeito no que foron representadas as mulleres e os seus corpos nas artes “coa intención de deconstruír o aprendido a través desas obras”. Unha forma de seguir o seu propio camiño artístico e de afondar en cuestións que están vencelladas coa construcción da identidade das mulleres, a reconstrucción da historia desde unha ollada feminista e a superación dos estereotipos machistas.

A exposición estivo entre xaneiro e marzo na sede da Deputación na cidade de Vigo e agora preséntase o catálogo, un acto no que a artista Rosa Neutro estivo acompañada pola presidenta provincial, Carmela Silva, e pola deputada Victoria Alonso. “A arte está orfa dunha ollada feminina e consideramos unha responsabilidade irrenunciable das administracións públicas impulsar proxectos coma este, que conviden a revisar o aprendido a cunha mirada crítica e construtiva”, afirmaba na presentación Carmela Silva.

O catálogo presentado recolle as imaxes desa mostra, que son a combinación de dous soportes como a fotografía e a pedra para deconstruír a imaxe da muller trasladada pola arte ao longo de toda a historia. Carmela Silva enlazou esta exposición coas iniciativas que vén promovendo a Deputación desde hai sete anos e suliñou que “estaremos sempre ao lado das artistas, novas e consagradas, para axudar a visibilizar o seu talento e dotar de referentes femininas ás novas xeracións que hoxe están formándose”. Sentenciou que trátase “dunha cuestión de xustiza”.