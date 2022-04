El PERI de A Portela, caducado y las naves pendientes de regularización

El Plan de Protección Especial de Reforma Interior (PERI) de A Portela está prácticamente caducado. Finalizaron los dos años que desde su aprobación para desarrollarlo y los empresarios que se habían asociado para sacarlo adelante ya en 2008, cuando se puso en evidencia de que las licencias que tenían basadas en una transitoria de la Ley del Suelo, no estaban bien concedidas, como se ponía de manifiesto en un sentencia que afectaba a la planta de hormigón del Luis Barros, que acabó derribándose recientemente como consecuencia de una sentencia judicial. La mayoría de las empresas ubicadas en este espacio en A Madalena, en la carretera PO-551. obtuvieron licencia provisional amparándose en la citada transitoria. Todo el esfuerzo burocrático realizado desde finales de la década de los 2000 hasta son baldíos. No hay demasiada voluntad por parte de los empresarios afectados de sacar adelante un proyecto que tiene unos costes muy elevados porque tienen que abrir viales y dotar de todos los servicios a la zona afectada. Los empresarios no están por la labor de desembolsar dinero para desarrollar el PERI, pero están al descubierto. Una denuncia de alguien puede suponer otra batalla judicial como la vivida con la firma Luis Barros. El grupo municipal duda de la concesión de algunas licencias otorgadas por el gobierno municipal en los últimos años . Son naves industriales situadas en Suelo Rústico, según establece las Normas Subsidiarias Urbanística.

El ámbito que afectaba el PERI cuando se aprobó el proyecto abarcaba 26 edificaciones distribuidas en 190.000 metros cuadrados de suelo al que se quería convertir en industrial. La situación era irregular y los empresarios disponía de dos años para legalizar la situación de sus naves. La parcelación y la urbanización nunca se completaron. Hay que recordar que los empresarios y el Concello de Cangas habían optado por el desarrollar el plan mediante el sistema de cooperación y ya a lo largo de 2017 se produjeron encuentros de la entre las partes para comprobar la evolución de los trámites. En el Concello de Cangas, el polígono de A Portela es un asunto del que ya no se habla y el propio gobierno loca otorga licencias de apertura en la zona de naves industriales.