Tres enormes contenedores amarillos animan a los vecinos de la comarca a sumarse a la campaña de reciclaje “Únete ao reto”, en la que participan la Consellería de Medio Ambiente, Ecoembes y trece concellos, entre ellos los de la Mancomunidade do Morrazo. En Cangas este módulo está situado en los jardines de O Señal; en Moaña en la alameda, al lado de la Estatua do Emigrante; y en Bueu en la Praza do Concello.

La campaña consiste en conseguir aumentar en un 10% el volumen de plásticos y envases reciclados en el conjunto de esos municipios. Si se consigue ese reto recibirán 2.000 euros para destinar a causas sociales. La campaña comenzó el 1 de marzo y estará vigente hasta el 31 de mayo.