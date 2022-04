Cangas, 2ª década del siglo XXI

No hay Plan Xeral, no hay PERI de A Portela y el Plan Especial de A Rúa va para largo, por no hablar del caos del urbanismo en la costa y la espada desenfundada por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Este es el panorama de Cangas en la segunda década del siglo XXI, que se dice pronto. Todos quieren sacar ventaja de esta situación de inestabilidad y nadie quiere solucionar de verdad problemas que afectan de forma directa a la vida de las personas de Cangas. Después vendrá la piqueta y todo el mundo se echará las manos a la cabeza.