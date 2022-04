La Asociación Nós acusa a la alcaldesa de impedir el uso del local de Cimadevila

La Asociación de Vecinos Nós, de San Pedro de Darbo, manifiesta su queja por el impedimento que pone el Concello de Cangas a utilizar el espacio necesario del local de ensayos de Cimadevila para desarrollar sus actividades. Desde este colectivo se asegura que desde el departamento de Xuventude y a través de una técnica se otorga preferencia a otra asociación Peis d´hos. Asegura la directiva que se va hacer caso omiso a la trabajadora municipal, porque considera que ella no tiene competencias para decidir sobre esta cuestión y la acusan de haber cambiado la cerradura de una de las puertas donde se trabaja sin advertírselo antes. Considera la Asociación Nós que este problema debe solucionarlo la propia alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, a las que se dirigieron en varias ocasiones para mantener una reunión y explicar la situación. Afirman que dejaron recado en el Concellos, tanto de palabra como por escrito y no consiguieron ninguna respuesta por parte de la regidora. “Nosotros vamos a seguir trabajando en el centro, diga lo que diga la técnica municipal”, advierte el colectivo Nós. La asociación explica que en los 25 años de vida de la asociación siempre se contó con espacios para realizar su actividad social. Recuerda que cuando la alcaldesa Clara Millán (BNG), ante la ampliación del entonces multiusos de Cimadevila, el Concello se les adjudicó un cuarto de documentación de 2,50 metros por 3.50, además de un espacio amplio para realizar sus actividades sociales. A partir del año 2020 comenzaron a tener dificultades para utilizar los espacios firmados. “Ahora mismo se pretende que hagamos nuestra actividad social exclusivamente en el local de documentación, donde no cabe ni tan siquiera la junta directiva”.

La directiva de la Asociación de Vecinos Nós responsabiliza directamente a la alcaldesa de la situación que ahora se vive, porque en vez de tratar de reunirse para alcanzar un acuerdo no hace otra cosa que rehuir de un encuentro bilateral.