“Apenas hai ciencia ficción en galego e debemos aportar os nosos puntos de vista no xénero”

O escritor e cineasta moañés Juan Parcero vén de publicar a súa cuarta novela. Titulada “A soidade selénica” (Ed. Galaxia), é a súa primeira incursión no mundo da ciencia ficción. Mañá, sábado 9 de abril, presenta o libro ás 20.00 horas no salón de plenos do Concello de Moaña. Estará acompañado pola concelleira de Turismo Coral Ríos e polo dinamizador cultural Luis Pérez. “Sangue no ollo” (2011); “A fiestra aberta” (2017) e “Vento na cara” (2018) son as súas primeiras obras publicadas.

–Por que deu agora o salto á ciencia ficción, pasada más dunha década da súa primeira novela? –Apetecíame moito, porque son moi aficionado á ciencia ficción. Como en todas as novelas, esta tamén partiu dunha imaxe que teño na cabeza. Neste caso foi unha foto da miña irmá de pequena e pensando nesa imaxe a ciencia ficción permíteme empregar ao meu dispor o espazo e o tempo. Podo colocar as pezas como queira. Ao final as miñas obras sempre tocan temas como a soidade, a violencia, a morte ou o amor. Trátase de colocar esos temas noutro tempo. A protagonista é a miña irmá de nena trasladada a un futuro postapocalíptico no que o ser humano ten que buscar outros mundos para sobrevivir. –Esta é a súa primeira novela cunha editorial das grandes como Galaxia. Faille especial ilusión? –Para min é como fichar polo Celta (risos). Faime moita ilusión porque ademais “A soidade selénica” inaugura unha colección de Galaxia que se chama “Ficción Científica”. Escribín a novela durante un ano e remateina no peor da pandemia. Decidín enviala a Galaxia e a resposta foi moi rápida. –Cales son as súas referencias no eido da ciencia ficción? –Teño visto moitas películas do xénero e sobre todo lido moitísimo. Continúo a ler moito deste xénero. Para min “Crónicas Marcianas” (Ray Bradbury) é un antes e un despois no xénero. Se xunta coa poesía e ten unha prosa espectacular. Despois tamén “Solaris” (Stanisław Lem), que a disfrutei moitísimo, pero “Blade Runner” ou “Dune” tamén me marcaron. Interésanme as historias que intentan anticipar o que vai ocorrer no futuro. Case sempre son visións pesimistas. O que eu planxeo pode considerarse unha ucronía pero tamén unha distopía. –A literatura en galego está moi escasa de obras de ciencia ficción? –A verdade é que si. Paréceme precioso o risco que está a tomar Galaxia ao inaugurar esta colección. Hai moi pouco escrito aquí e ogallá esta colección anime aos autores a crear unha ciencia ficción galega que aporte os nosos puntos de vista. Eu na novela fago flashbacks e trato o mundo onírico, e se refiren a lugares que eu coñezo. A lugares con costa e historias de mar. –Xa ten en mente novas obras? –Xa estou traballando noutra novela tamén deste xénero, e teño escrita outra novela máis na liña das anteriores que está a espera da publicación.