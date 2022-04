Chegar ao galego dende a improvisación

Os obradoiros de poesía improvisada que unen cada ano a estudantes de Secundaria de todo O Morrazo, chegaron nesta ocasión tamén aos alumnos de 5º de Primaria de case todos os colexios de Moaña, que onte amosaron o seu talento como regueifeiros na Sala Celso Parada de Quintela. Nas súas letras tocaron temas como o entroido ou o paso das Tanxugueiras polo Benidorm Fest. Cada colexio levou un roscón de premio.

Ata 130 estudantes de 5º de Primaria de case todos os colexios de Moaña compartiron onte a mañá na Sala Celso Parada de Quintela para participar nun festival de poesía improvisada. A actividade, que comezou con obradoiros nas aulas ao longo do programa “21 días en galego” celebrado en febreiro, por fin acadou o festival final unha vez que se relaxaron as restriccións pola pandemia. O obxectivo da actividade que impulsou a Concellería de Normalización Lingüística é mellorar a oralidade dos nenos na lingua propia “ademais de facer que os pequenos entren en contacto coa tradición das regueifas”, explicou o concelleiro Aldán Santamarina.

Tanto no festival de onte como nos obradoiros nas aulas, Pinto d´Herbón e Luís O Caruncho foron os encargados de guiar aos nenos na técnica da regueifa. En total foron 44 os estudantes que pasaron polo escenario diante dos seus compañeiros. Primeiro entonaron os versos que prepararan en clase e que facían referencia case todos ao entroido ou á polémica levantada durante o Benidorm Fest ao non vecer a canción das Tanxugueiras.

Lía, alumna do CEIP Domaio, por exemplo, entonou a seguinte letra: “Eu teño unha gatiña/ Que sempre anda poa rúa/ e cando se fai de noite/ encántalle ver a lúa/ ... O entroido xa está aquí/ Vou chorar co meu padriño/ Na casa da miña avoa/ Téñenme moito cariño”.

Despois chegou unha fase na que os monitores dicían dúas palabras e os pequenos tiñan que improvisar uns versos que as inclúan, onde se amosou a calidade artística do estudantado moañés.

Para despedir o acto os representates de cada colexio tiveron que rematar cunhas rimas que incluísen a frase “que viva a improvisación” ou “que bonito é compartir”. Algúns exemplos son “Estaba na miña casa/Entonando unha canción/Era sobre regueifeiros/Viva a improvisación”.

Entre as ocorrencias dos pequenos non faltaron tampouco versos en lembranza de Ucraína e do sufrimento deste pobo coa invasión rusa.

A mañá contou tamén cun parón para merendar por parte dos nenos que participaron como regueifeiros ou como público. Xunto co Día da Árbore, esta actividade de regueifas é a única vez na etapa escolar dos moañeses na que comparten espazo todos os estudantes da mesma idade dos distintos colexios.

A actividade da poesía improvisada que os colexios da comarca adicaban sobre todo a alumnos de Secundaria pasa agora a ter unha nova cita en Primaria.