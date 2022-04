Título para una información 1 col norte cp sdf sdfsdfsd20 de FARO DE VIGO

Serafín Valladares fue hallado muerto ayer en su domicilio de Vilariño. Según la policía falleció de muerte natural. Hombre últimamente ligado a la información, había tenido muchas trabajos en su vida. Fue desde marinero a vendedor en la lonja de Canas. Destacó por sus virtudes en el voleibol. Jugó en el equipo de Cangas y llegó a probar por el Atlético de Madrid, que por aquel entonces tenía el mejor club de voleibol de España. Últimamente su vida estuvo ligada a la información, colaborando con varios medios de comunicación mediante fotografías. Hace tiempo que su salud flaqueaba y los achaques iban a mayores. Para todos fue una sorpresa su muerte. Era un hombre muy conocido en Cangas y muy activo en las redes sociales, implicándose políticamente. En la actualidad mantenía duras discrepancias con los miembros del gobierno local. A la hora de cerrar esta edición aún no sabía la fecha y hora de su entierro.

