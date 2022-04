Una subasta por los animales

La Protectora de Animales do Morrazo organizó este pasado domingo la I subasta benéfica a favor de su labor, que se celebró en la Capela do Hospital, en Cangas, y en la que consiguió reunir cerca de 2.000 euros, en concreto 1.900. Se subastaron objetos variados donados por personas solidarias con la Protectora, que destinará este dinero a pagar la operación quirúrgica del perro Odi, que en enero fue encontrado en el Corredor do Morrazo, con muchas lesiones después de que hubiera sido arrastrado por un vehículo. La denuncia de este maltrato animal provocó una investigación por parte de la Policía de Cangas y la identificación del propietario del vehículo y vecino de Bueu.

