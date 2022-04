El gobierno aprueba la modificación del PXOM, aunque “no coincide” con ella

El Concello de Moaña aprobó en el último pleno la primera modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), relativa a dos parcelas en el lugar de Moureira, junto a la PO-551, en la parroquia de Meira, que pasan a tener mayor edificabilidad. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, dejó claro en el pleno que el gobierno aprobaba esta modificación obligado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no porque coincida con ella.

Recordó Odilo Barreiro que fue el propietario de ambas parcelas quien presentó un recurso contra la aprobación del PXOM, que ganó en el TSXG, por lo que ambos solares pasan de ordenanza 2 a la máxima calificación urbanística de Ordenanza 3. Dijo que el gobierno no compartía el espíritu de la modificación, que hará que toda la zona quede con una línea de edificación, salvo estas dos parcelas, y que no podía apoyar que por una cuestión de más capacidad económica se pueda llegar a altas instancias judiciales para cambiar un PXOM. De todas formas aclaró que la modificación del PXOM se dirigió contra la Xunta, no contra el Concello.

La presidenta del pleno y alcaldesa, Leticia Santos, dio el doble de tiempo a Odilo Barreiro para su explicación en el pleno, es decir 8 minutos, lo que provocó también la crítica del concejal independiente que reprochó que se modificaran los tiempos para unos. La alcaldesa le explicó que el Reglamento de Organización Municipal (ROM) contempla que para asuntos como los presupuestos o de planeamiento, los concejales tendrán el doble de tiempo. Hay que recordar la polémica desatada en este último pleno en el que la oposición PP y XM vetaron al concejal de Hacienda, Aldán Santamarina, para que dedicara media hora a la explicación de los presupuestos, como siempre hacía en los últimos años. La oposición pidió cumplir con el ROM y lo que hizo el concejal fue convocar una reunión antes del pleno para explicar los presupuestos a los colectivos.