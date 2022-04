El comunicado de las cofradías de Semana Santa de Cangas debió de ser otro. El que hacen ponen de manifiesto unas rencillas de las que no se habló nunca públicamente. Jamás fueron reflejadas en un ejercicio de no dañar algo que tanto quieren los cangueses. Mantuvimos la discreción que creíamos que debíamos de tener, al mismo tiempo que informábamos de que existían dos opiniones: la de salir en procesión y la de no salir. Nunca establecimos que una era mejor que otra y las culpas al párroco de Cangas salieron desde el Concello, de las que nosotros nos hicimos eco en el ejercicio de la profesión a la que nos debemos, como también lo hicimos de la posición del Arzobispado de Santiago de Compostela respecto a este conflicto nunca antes vivido. ¡Que nos azoten en el palo mayor! ¡Pardiez!

Entre Ignacio Cerviño y Cristóbal Colón Y en este llegó Ignacio Cerviño. Por favor, a quien correspondan, que pongan un letrero en el cruceiro que ponga: “Construido por Ignacio Cerviño, no por José” . Es que de lo contrario no van a parar y se va a parecer mucho a quién y de dónde era Cristóbal Colón, que ya no sabemos si era lusitano, italiano, gallego o llegado de otras galaxias El PSOE tiene ejecutiva en Cangas, recuerden ¡Hay ejecutiva local del PSOE en Cangas! Es que a lo mejor no lo sabían. Y en esta ocasión no hay díscolos. Sin comentarios.