Las movilizaciones de la sanidad en Moaña no pararán en estas vacaciones

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, volvió a coger ayer el micrófono en el décimo séptimo domingo consecutivo de concentraciones en la localidad para reclamar mejoras en la sanidad pública, y dijo que “nos tiene que llenar de orgullo que llevemos aquí 17 semanas consecutivas para reclamar la vuelta de las urgencias, cubrir las plazas de médicos vacantes y reforzar las ambulancias” . Añadió que no se había parado en Navidad, ni en el Entroido ni lo iban a hacer en Semana Santa “porque la consellería sigue sin dar solución a los problemas de salud en la Casa do Mar”. Explicó que siguen sin dos médicas en el turno de tarde que dejan sin atención médica a 2.800 personas y que ella misma lo comprobó, la semana pasada, intentando coger cita para su médica, y que no era posible. Volvió a criticar que la Casa do Mar siga cerrada sin las urgencias por la “excusa” del Sergas de que no tiene espacio para el doble circuito por el COVID, cuando asegura que el PAC de Cangas y el Pontevedra, también tienen una sola puerta como Moaña.

Pidió a los vecinos que sigan en las concentraciones y se preparen para la gran movilización del 24 de abril “para salir todos a la calle y reclamar una sanidad digna y no lo que está prestando la Xunta”. En este sentido animó a los vecinos a que preparen carteles y que se cuelguen en los balcones para reclamar la defensa del derecho a una sanidad en condiciones. En el acto de ayer también intervino Maruxa Boubeta, de la Plataforma da Sanidade.