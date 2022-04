La Asociación de alojamientos turísticos do Morrazo “Todomorrazo”, que cubre al 100% los establecimientos de campings, hoteles, hostales, pensiones y viviendas de uso turístico de Cangas, Moaña y Bueu, sigue trabajando en su despliegue y esta mañana, y en vísperas de la Semana Santa cuando empieza el movimiento de contratación de reservas, su presidente Borja Brun y la vocal de relación con el municipio de Moaña, Marta Ferradás, presentó en este Concello, junto a la alcaldesa, Leticia Santos; y la edil de Promoción Económica y Turismo, Coral Ríos, esta plataforma que pretende potenciar un turismo de calidad, regularizar las viviendas de uso turístico y ser una alternativa a los portales de reservas. En este sentido, Brun explicó que a través de la asociación, los establecimientos asociados se pueden ahorrar la comisión del 16,01% que cobran estas plataformas de reservas ya que la entidad ofrece una página para contratar directamente los alojamientos.

Explica que la web dispone de un “motor de reservas” en donde cualquier cliente puede solicitar su estancia y desde la asociación remiten, "construyendo un robot", la solicitud presentada por escrito, con su teléfono de contacto o wasap, a los establecimientos que son los que se ponen en contacto con el cliente.

En cuanto a las viviendas de uso turístico señaló que en la comarca hay 270 en Bueu, 462 en Cangas y 240 en Moaña. Reconoció que, sin embargo, hay muchas más, y que si no están dadas de alta no es tanto por la exención de impuestos, sino por la dificultad del proceso para quien no esté familiarizado con la administración, por lo que indicó que la asociación abre una posibilidad para ayudar a esas personas en la tramitación para regularizar sus viviendas.

El presidente de "Todomorrazo" pide trazar un plan maestro del turismo que sea inherente al partido político en cada momento, una “biblia” que poder seguir y respetar entre todos, tanto asociaciones como partidos. Brun defiende este destino turístico, con un rango de precio medio-alto, que evita un turista esporádico y se centra en otro de más calidad y pide que los Concellos les incluyan como referente para que cuando un cliente entre en las web municipales no vaya a páginas de dudosa legalidad, algo que, por ejemplo, Coral Ríos ya dijo que estaba en la web de Moaña

Coral Ríos recordó que desde la Mancomunidad se está impulsando el turismo comarcalizado, como esta asociación que cubre los tres municipios con establecimientos de Cangas, Moaña y Bueu, y que responde a una necesidad de alojamiento que no cubre la hostelería convencional y está orientada hacia unas vacaciones en familia, ya que alquilan casas y apartamentos en donde pueden estar toda la familia. Elogia este asociacionismo que contribuye a la legalización de un sector en donde había una lacra de competencia desleal cara a la hostelería tradicional: “Complementais la oferta turística tan necesaria. Moaña está llegando a cotas de turismo que antes no llegamos y que no es capaz de cubrir la hostelería tradicional”.

Por su parte, la alcaldesa, Leticia Santos, asegura que la asociación ayudará a desarrollar la línea estratégica de la Mancomunidad de O Morrazo, que antes no tenía el turismo como finalidad pero en la que se empezó a trabajar desde el año 2020 con un primer convenio con Turismo de Galicia y ahora se está a punto de presentar, por primera vez, una solicitud a los fondos del ministerio para destinos sostenibles. Dice que lo que se pretende es una apuesta por la deslocalización del turismo “aplanando los picos del turismo masivo” del verano y acoger turistas todo el año por la calidad de tiempo de esta Galicia tropical o “Galifornia”. En este sentido recordó la campaña que inició la Mancomunidad en diciembre de “Morrazo terapia”, con la finalidad de mostrar una comarca que no solo hay que visitar “cuando hay sol y playa”, sino durante todo el año, fomentando las estancias cortas, de fin de semana, de los vecinos de Portugal o de otras comunidades lindantes.