El PP fuerza otro pleno extraordinario para conseguir los terrenos de A Rúa

Si no se quiere caldo, dos tazas. El grupo municipal del PP presentó ayer en el registro municipal del Concello de Cangas la solicitud de un pleno extraordinario para tratar de conseguir de una vez los terrenos necesarios para que la Xunta de Galicia construya el nuevo equipamiento sanitario en la villa. Ya lo hizo en mayo de 2021 y su propuesta, con una enmienda, fue aprobada por unanimidad de la corporación municipal. El PP proponía tres acuerdos: instar al gobierno local a hacerse con la titularidad de los terrenos de entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados para la construcción de un Centro Integral de Saúde (CIS) en A Rúa, que en colaboración con los responsables del Centro de Salud se elaborara un Plan de Saúde para Cangas, incluyendo mejoras en el actual, instar al gobierno local a crear una comisión de seguimiento de los puntos anteriores, que se reuniría al menos una vez al trimestre.

El PP destaca que nada de esto se cumplió y que ahora el gobierno pretende disfrazar su inoperancia enredando con un Plan Funcional que se precisa como punto de arranque para conseguir los terrenos necesarios para ejecutar la nueva infraestructura sanitaria que Cangas y la comarca demandan. El PP cuenta con siete concejales, número suficiente de concejales para solicitar el citado pleno.

También en la sesión de ayer, correspondiente al pleno del mes de marzo, gobierno y oposición hablaron de sanidad. Avante! proponía rechazar el Plan Funcional presentado por la Consellería de Sanidade y que se construyera el centro de salud O Hío-Aldán. La alcaldesa Victoria Portas (ACE) consideró que esa petición puede formar parte de las alegaciones al Plan Funcional, que lo que se presentó es un borrador que está precisamente en este proceso.

De nuevo, y también van dos, la oposición municipal rechazó la propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito con el que el gobierno pretendía pagar facturas de Sogama y de la empresa que, según la oposición, Skim Soluciones, es la asesora al gobierno municipal. Fue éste quien pretendió que el pleno votara las facturas por separado y la oposición recordó que existía un informe de secretaría que impedía esta fórmula. El portavoz del grupo municipal socialista, Eugenio González, no entendía que hubiera tanta prisa con esas facturas y otras ni las presentan. No obstante, dijo que podía, como hicieron con el Plan Concellos, solicitar un informe a la asesoría jurídica y aprobarlas en junta de gobierno. Por su parte, el Partido Popular preguntó a la alcaldesa si no iba a informar el secretario sobre quien tiene la competencia para aprobar los proyectos del Plan Concellos, si la junta de gobierno o el pleno. La regidora local no respondió. El PP amenaza con la Fiscalía.