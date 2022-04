“A decisión de continuar dependerá de factores persoais e do que decida o BNG”

Foi unha peza clave na primeira lexisltura do goberno de coalición BNG-PSOE en Moaña e o segue séndoo como edil de Urbanismo e Medio Ambiente así coma polas súas convicións nacionalistas. Pero corren cada vez máis rumores de que Odilo Barreiro quere deixar esta primeira liña e retornar a súa profesión de mestre en Abelendo. Dí que aínda é temprano para adiantar unha decisión da que dependen cuestións persoais e decisións do seu partido do BNG.Entre os logros en urbanismo está o desenvolvemento de Sisalde para a construción do centro de saúde, pero segue pendente a solución ó paseo de Seara ou poñer fin á urbanización de Golf Domaio. No Medio Ambiente, o Concello logrou a Bandeira Verde, galardón que otorga da Xunta ó cuidado ambiental, e o recoñecemento do Congreso Nacional de Medio Ambiente polo compostaxe.

–Camiño de cumprir dous lexislsaturas gobernando Moaña. Agardábao cando se presentou na candidatura de Leticia Santos?

–Pois mentiría se dixera que non. Dada a cualidade de liderado de Leticia Santos, a capacidade dos compañeiros e compañeiras do equipo de goberno e o nefasto antecedente do goberno do PP do 2011 ao 2015, era doado poder demostrarlle á veciñanza que outra forma de gobernar o concello era posible. E con iso mellorar os resultados e repetir nun segundo mandato..

–En que cambiou dende entón a visión da política en Odilo Barreiro?

–Cando comezamos no 2015, ningunha das persoas que conformabamos o goberno tiña experiencia previa á fronte do concello. Pasados estes anos doume conta de que en política son fundamentais ter unha ideoloxía sobre a que fundamentar o teu labor de goberno, non fuxir do conflito e enfrontalo como unha oportunidade para o cambio, valorar a participación veciñal como base da acción municipal e apostar pola transparencia no día a día.

–Comentan que quere retirarse e non optar en postos de saída nas vindeiras eleccións.

–Aínda queda máis dun ano para comezar a pensar niso. A decisión de continuar ou non dependerá de varios factores, persoais por suposto (na actualidade son a persoa de maior idade dentro do goberno municipal), pero tamén o que decida o BNG. Son unha persoa que milito nunha organización á que me debo e para a que estou sempre a súa disposición, dentro das miñas posibilidades, claro está.

–O seu paso polo goberno local radicalizou os seus plantexamentos ou tornase máis moderado? Vémoslle nos plenos con ansias de desterrar á oposición.

–Non estou máis radicalizado. O que sucede e que non soporto a hipocrisía. Por iso dóeme moito ver como a oposición, lonxe de aportar ou recoñecer o traballo ben feito, emprega os plenos para facer “shows” que nada teñen a ver coa política municipal. Dóeme máis aínda, porque estiven na oposición entre os anos 2013 e 2015 e actuabamos nos plenos con rigorosidade e facendo oposición seria e responsable. En absoluto quero desterrar á oposición, o que quero é desterrar as actitudes que mostran ás veces de falta de respecto á alcaldesa ou ao propio pleno.

–Como está o BNG a nivel galego?

–O BNG está nun momento óptimo, de conexión total coa sociedade galega, cun liderado forte e dando voz no Parlamento de Galiza, no Congreso dos Deputados e no Parlamento Europeo aos traballadores e traballadoras e as persoas que máis o necesitan. Iso fai que cada vez máis xente se achegue a militar no BNG, e sobre todo xente moza. Acabamos de celebrar unha Asemblea Nacional na Coruña, na que definimos o que somos e o que queremos ser, cunha amplísima participación da militancia e cun apoio as teses altísimo. Se a iso lle sumamos que os concellos gobernados polo BNG son referentes en políticas de mobilidade, medio ambiente, servizos sociais, compromiso cos servizos públicos, etc. Que máis podemos pedir?

–Que opina cando veu ó PP de Moaña, coma pasou esta semana no pleno, con camisetas negras con palabra “dictadura” en alusión ó seu goberno? –Absurdo, ridículo e sen fundamento. A foto non eran as camisetas. O relevante era comprobar como neste último mandato o PP de Moaña non foi quen de ter o grupo municipal ao completo, un grupo en plena descomposición dende o 2015, con problemas de relevo e de liderado. Está claro que non lles sentou ben deixar de ser a primeira forza en Moaña nas eleccións municipais. Algo teñen que facer para desviar a atención dos seus problemas internos.

“Máis cedo que tarde haberá novidades no paseo de Seara”

–Que opina da marcha de Feijóo a Madrid? –Feijóo non marcha a Madrid. Foxe de Galiza porque cada vez cústalle agochar o mal xestor que resultou ser neste últimos 12 anos. A situación da Sanidade Pública, o desmantelamento do tecido industrial galego, a falta de apoio aos sectores produtivos básicos do mar e o agro, a vasalaxe ás grandes empresas enerxéticas, o arrinconamento da nosa lingua...Foxe antes de que o boten. –Cómo é Feijóo coma cidadán de Moaña, onde ten a súa segunda residencia? –Para o goberno municipal, como calquera outro veciño ou veciña. Nin máis, nin menos.

–Vostede leva Urbanismo e Medio Ambente. Que balance fai do seu traballo? –En Urbanismo conseguimos en tempo record aprobar totalmente o PXOM. Fomos quen de desenvolver o ámbito de Sisalde que acollerá o futuro centro de saúde e o auditorio. A construción de vivenda en Moaña (tanto individual como colectiva) está a niveis moi altos. –Haberá solución algún día para a urbanización de Golf Domaio? –Non depende do concello nin da acción do goberno municipal. É unha cuestión privada que depende da Xunta de Compensación. –E para o paseo de Seara? –Por suposto. Resolveremos a desfeita e as irregularidades que nos atopamos cando chegamos ao goberno municipal. Aínda que non sexa público, o goberno municipal segue a traballar para por de acordo ás dúas administracións supramunicipais con competencias na zona: Costas do Estado e Patrimonio da Xunta. É posible que, máis cedo que tarde, haxa novidades ao respecto. –Unha anécdota que lle gustaría recordar destes anos no Concello? –Pois foi moi simpático e incrible a repercusión que tivo o caso da adopción do burro “Pancho”. Nunca pensei que un feito tan anecdótico coma ese ía chegar a ter a repercusión que tivo. –A mellor frase que escoitou dun político. –A Leticia Santos, no pleno desta semana. Cando a oposición pretendía que dera o nome do traballador responsable dun feito concreto e ela dixo: “A responsable do que sucede no concello son eu, e non vou nunca a sinalar publicamente a ningún traballador ou traballadora do concello”. Iso é saber o lugar que se ocupa. –De que se sinte máis orgulloso? –De aportar o meu gran de area neste proxecto político do BNG cos meus compañeiros e compañeiras, pero especialmente con Leticia Santos. Unha persoa cunhas cualidades persoais incribles e unhas dotes para a política inigualables. Sabe do lado de quen ten que estar, de quen máis o precisa. Non se dobrega ante nada nin ninguén, cada domingo ante a aberá novidadesCasa do Mar déixao claro. Ten unha capacidade de xestión do grupo fantástica. E por suposto de contar co apoio da militancia do BNG de Moaña que sempre nos arroupa no noso duro labor.