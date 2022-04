Las declaraciones del portavoz del BNG de Moaña, Odilo Barreiro, en el pleno municipal, sobre el rechazo de Javier Carro a la moción de apoyo para instar al Gobierno central a dar marcha atrás en su postura con el Sáhara, no han sentado bien al edil independiente de XM, ya que considera que se le ha tachado de racista por parte de un edil de gobierno “con una dialéctica perversa” y al que califica de “cacique”.

Asegura que su negativa a votar a favor del manifiesto sobre el pueblo saharaui “tiene una raíz más profunda de lo que estos niñatos dedicados a la política actual no quieren reconocer”.

Explica que él votó a favor de la moción para instar al Gobierno a que intente buscar los restos del naufragio del “Villa de Pitanxo” con la posibilidad de recuperar algún cadáver para que sus familiares pudiesen pasar una página horrible. Y con el mismo argumento no votó a favor de la moción sobre el Sáhara porque sus dirigentes, no el pueblo, “que se merece todo mi respeto”, tienen que pedir perdón por los más de 300 asesinatos que cometieron “cuyos cuerpos no han aparecido y sus familias tienen el mismo derecho que las del Villa de Pitanxo”. El concejal de gobierno, Odilo Barreiro, le dijo en el pleno que esperaba que el criterio de votar en contra no fuera porque son de piel oscura, morenos y musulmanes. “Si cree que so soy racista es que no tiene espejo en su casa”.