Cangas tendrá procesiones en Semana Santa

La reunión de la noche del viernes había acabado sin un acuerdo concreto. Fuera, miembros de cuatro de las cinco cofradías de Cangas manifestaron su intención de salir en procesión, que ya no había dudas. Sin embargo, por alguna razón aún no desvelada, el acuerdo no se materializó hasta ayer. Para lo que hizo falta también una reunión de horas y el gesto de la Cofradía de los Dolores que armó el palio en el atrio de la ex colegiata de Cangas, a la vista de todos los que subían y bajaban por la calle Real. En este momento de entusiasmo alguien manifestó que las cofradías saldrían a procesionar aunque el curra párroco de Cangas, Severo Lobato, dijera lo contrario. “Xa nos nos importa o que diga o cura”, manifestó por teléfono uno de los muchos vecino que llamaron a FARO DE VIGO para apoyar la celebración religiosa. Las directivas de las cofradías del Cristo Resucitado, Cristo del Consuelo, San Pedro y Los Dolores se encerraron en la Casa de Barricas casi igual que el Gobierno con los camioneros. Parecía que la idea era no salir de a que estrecho lugar sin un acuerdo. Y lo lograron. Además, con la bendición del párroco de Cangas, que se antojaba necesaria, aunque no obligatoria. Al mismo tiempo, desde el Arzobispado de Santiago de Compostela se insistía en que su postura era la dicha la semana pasada en el comunicado hecho público, que las cofradías a través de sus directivas tenían plena autonomía de gestión y decisión. Pero no aclaraba si debían contar o no con la bendición del cura párroco. Desde el Arzobispado de Santiago de Compostela se contestó a esta pregunta con que no hay respuestas salomónicas.

Por unos momentos, en el exterior de la Casa de Barricas y en el atrio de la ex colegiata de Cangas reinaba la confusión. Parcos en palabras y llenos de dudas, solo acertaban de decir que “estamos en tratos”. Y es que el COVID no solo tenía atrapados a los de la cofradía de la Misericordia, que no saldrán ni permitirá que sus imágenes salgan portadas por otros que no sean los de su orden, también a ellos. Y esos que Cangas no están en niveles altos de contagios por coronavirus. Algunos preguntaban por el párroco Severo Lobato, otros aseguraban que no eran capaces de hablar con él, pero, sin embargo, al final de la reunión, ya pasadas las 15.00 horas, las cofradías anunciaron el acuerdo y aseguraron que contaban con la bendición del párroco. En la Casa de Barricas no estuvo. Así que cada una de las hermandades saldrá en procesión con sus pasos y la única procesión que no se podrá celebrar será las del Santo Encuentro, el Viernes Santos. Las procesiones se realizarán con los pasos de las cofradías participantes: El Cristo Resucitado, el Cristo del Consuelo, Las Negaciones de San Pedro, Los Dolores, La Piedad, La Soledad y el Amarrado, además de la Borriquita. El paso de El Huerto no saldrá debido a que tiene que ser restaurado. La cofradías comunicarán su decisión al Concello con el propósito de solicitar los pertinentes permisos para la ocupación de calles, además de la Banda de Música de Bellas Artes, que acostumbra a acompañar las procesiones. En la próxima reunión se establecerán los horarios de las procesiones. La Semana Santa de Cangas , declarada de Interés Turístico, comienza el Viernes de Pasión, con la festividad de la Virgen de los Dolores, festivo local en el municipio. La costumbre es que la imagen salga en procesión al anochecer acompañada por la Cruz Parroquial y el estandarte de honor. El Domingo de Ramos se celebra en los jardines de Félix Soage y participa el aso de la Borriquita. La procesión del jueves Santo este año se celebrará este año sin la cofradía de la Misericordia, pero con las de Consuelo y la Hermandad Virgen de los Dolores presentes. El viernes Santo, este año, saldrá la procesión de la Negación de San Pedro, que lo hace de madrugada, antes de amanecer. El Santo Encuentro no saldrá, pero sí tendrá lugar el Descendimiento, que se tiene lugar en la nave centra de la ex colegiata. El Santo Entierro se celebra de noche. Aquí participaba con sus pasos la cofradía de la Misericordia, así que este año saldrá a las calles con el paso de la Piedad. A continuación tendrá lugar la Procesión del Silencio. Acostumbra a salir a las 12 de la noche del viernes Santo, con el Cristo del Buen Jesús, portado en horizontal por miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cangas, que tiene esta imagen como patrón, y el Santísimo Consuelo. La lista de procesiones se cierra el sábado Santo. El templo se prepara para el velatorio, que esta vez tendrá que ser con la Virgen de los Dolores, porque las demás imágenes pertenece a la Cofradía de la Misericordia. No hay que olvidar que esta hermandad tiene hasta 9 pasos y está catalogada como en alma de la Semana Santa de Cangas, de ahí que se haya luchado hasta el final para que sus pasos estuvieran de una forma u otra en las procesiones. Las demás cofradías se habían ofrecido a llevarlas y ayudar en la preparación de las imágenes. Las procesiones salen a la calle en Cangas después de dos años sin poder hacerlo debido a la situación de pandemia que se vivía en España. De hecho, miembros de la Misericordia están afectados por el COVID y también están saliendo de cuarentena algunos de la cofradía de la Virgen de los Dolores. Al contrario que otros años, esta vez la mayoría de los políticos locales sí que quieren participar en su condición de concejales en las procesiones de Semana Santa de Cangas. Hay un acuerdo del acuerdo del anterior gobierno local que presidía Xosé Manuel Pazos que aquellos concejales que formaban parte del gobierno no podrían participar más que a título particular.