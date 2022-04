Por una buena causa a favor de los animales.

La Capela do Hospital de Cangas se llena de animales, si no físicamente, con una subasta benéfica a favor de la Protectora do Morrazo prevista para hoy a las 16:30 horas. Estos días también hay mercadillo y en el interior, una exposición.

Berlanga no lo hubiera hecho mejor Berlanga no lo pudiera haber hecho mejor ni aún proponiendo el guión a Rafael Azcona. El conflicto de la Semana Santa de Cangas es de esos que solo supera José Luis Cuerda con “Amanece que no es poco”. Créanme que exagero cuando digo que el encuentro de ayer por la mañana de cofradías en la Casa de Barbicas parecía el que cada semana mantienen Ucrania y Rusia para buscar una salida al conflicto bélico. Pero ahí radica el mérito de la Semana Santa de Cangas, la pasión que las cofradías y hermandades tiene en celebrar las procesiones. Esa ilusión fue la que hizo grande a la Semana Santa de Cangas, la que la convirtió de Interés Turístico Gallego. Y antes de la pandemia estaban luchando por conseguir un escalón más. ¡Maldita pandemia! El BNG anda buscando a la CIG en Cangas El BNG anda ayer buscando a su sindicato. Afirmaban los nacionalistas que no lo tenían. Tuvieron que ser los del PP quienes hicieron que los del Bloque recobraran la memoria. Se habían olvidado que la CIG es su central sindical. No se entiende la razón por la que se niega. También se relaciona al PSOE con UGT y al Partido Comunista con CC.OO.