Moaña aprueba unida el apoyo a Ucrania, pero Carro se desmarca en la marcha atrás sobre el Sáhara

El pleno ordinario que celebró la corporación de Moaña en la noche del jueves traspasó las fronteras de los límites municipales y debatió sobre la guerra en Ucrania y el conflicto del Sáhara. Hubo declaración institucional, con todos los grupos políticos de la corporación de acuerdo, para condenar la invasión rusa de Ucrania e instar a una solución dialogada, pero no lo hubo en el caso del conflicto del Sáhara al no apoyar el edil independiente de XM, Javier Carro, la moción presentada por BNG, PP y PSOE para mostrar su respaldo al gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y al pueblo saharaui e instar al Gobierno del Estado a dar marcha atrás en su apoyo a la propuesta de Marruecos para la autonomía en lugar de seguir apoyando el referéndum de autodeterminación. Carro justificó su falta de apoyo a que el gobierno saharaui tiene que pedir perdón todavía por los asesinatos cometidos hace años. Asegura que es la misma postura que defiende con las bandas terroristas.

La portavoz del PSOE, Marta Freire, dijo que por encima de los intereses geopolíticos están las personas, que Moaña siempre fue una villa que apoyó la causa saharaui y que siempre, menos este año, hubo unanimidad en este sentido. Añadió que es importante que por parte del presidente de España se dé marcha atrás y que se haga cumplir la declaración de Naciones Unidades y organizar un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida.

La concejala del PP, Silvia Rueda, matizó algunas cuestiones de la moción como que el gobierno de RASD no está reconocido por España, a lo que la regidora, Leticia Santos, le respondió que en la moción se hace referencia a que está reconocida por más de 80 países, pero sin concretar España y que la moción va en el mismo sentido de defensa de los intereses que la de Ucrania.

El portavoz del BNG, Odilo Barreiro, lanzó una dura crítica al edil de XM. Lamentó que no se llegara a una declaración institucional que atribuyó a “falta de información histórica de quien no apoya la moción”, recordó la nefasta colonización y descolonización de España y dijo que quería pensar que la falta de apoyo no se debe a que en el caso de Ucrania son blancos, rubios, de ojos azules y religión ortodoxa; y en el caso del Sáhara son morenos, musulmanes y de pelo oscuro.