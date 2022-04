Listas de espera por los 20 céntimos de euro del litro

Desde primera hora de la mañana de ayer, las estaciones de servicio de combustible de O Morrazo tenían lista de espera. Colas de gente en el interior de los automóviles que nos recordaban las de la pandemia del COVID. Había ansia para llenar el vehículo, algunos con excusa de que era viernes, solamente. Todos comentaban el ahorro que suponía la medida del Gobierno, que en un depósito de 60 litros el ahorro podía alcanzar los 20 euros. Pero los automovilistas habían escuchado durante la noche del jueves y la madrugada del viernes ruido de surtidores. El miedo a encontrar alguna cerrada se había propagado con demasiada celeridad, así que había inquietud entre los que necesitaban echar combustible. Al final, en O Morrazo, por lo menos, las estaciones de servicio no cerraron y aplicaron de distintas formas el descuento de los 20 céntimos decretados por el Gobierno. Sí que hubo problemas en las gasolineras de Repsol, que en la comarca es la que están en Domaio, muy cerca del puente de Rande, a uno y otro lado de la vía. Durante un tiempo _como ocurrió en otras de España_los empleados tuvieron que parar. El sistema informático de la petrolera de había colapsado, así que no podían cobrar. Después se recuperó y los usuarios tenían que desplazarse a la cabina a pagar, donde comprobaban que se le estaba aplicando el descuento.

En esta estación había colas, pero se hacían soportables. Hay espacio y el trasiego no es tanto como el que se vive a diario (ayer más todavía) en la estación de servicio de Cangas, ubicada en medio del casco urbano. Durante toda la mañana había colas. Era difícil hasta moverse por el medio de los coches que se apelotonaban en la estación y que producía colas que provocaban retenciones en la avenida de Bueu. El propietario de la estación de servicio procuraba dar agilidad al tránsito de vehículos. La rebaja en el precio de combustible obligó a contratar a una persona más. Confesó que desde que el Gobierno anunció la medida no hizo otra cosa que buscar soluciones para que todo funcionara bien. Dejó claro que el precio que marcan los paneles es sobre el que se hace el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, que son ellos los que están trabajando con números rojos, porque son los que anticipan el dinero del descuento, algo que llevó a otras gasolineras en España a cerrar. Comentó con esperanza el hecho de que la Agencia Tributaria ya abriera la página web para solicitar la recuperación del dinero. En la gasolinera de Cangas se trabaja sin sistema informático. Aquí no hubo colapso. El propietario inventó un justificante que se le entrega a cada uno de los usuarios que acuden a repostar. Figura la fecha, el combustible echado y el descuento aplicado, además del importe cobrado. Tampoco entendía él tanta prisa por acudir ayer a repostar. Recordó que el barril está bajando y, por lo tanto, otro día puede ser más barato echar combustible, que la rebaja. Aunque el mercado es muy voluble ahora mismo. La rebaja de 20 céntimos por litro de combustible se aplicará hasta el mes de junio.

La demanda de combustible dio una tregua a la hora del almuerzo, pero se retomó con intensidad por última hora de la tarde. Los usuarios apenas preguntaban otra cosa que no fuera si se le estaba aplicando el descuento. Estaban satisfechos y hacían comparaciones inevitables, como con cuanto dinero llenaban antes el combustible.

En otras estaciones de servicio de combustible, el descuento al cliente se le hacía directamente en el surtidor y en otras había que acudir a la máquina de cobro, donde el tiket marcaba el descuento. No fue un día fácil ni para los usuarios ni para los empleados de las gasolineras. La gente está harta de hacer colas, de listas de espera, de trámites burocráticos.