Cuatro de la cinco cofradías de Cangas tienen la intención de salir en procesión con su santos

Habrá procesiones de Semana Santa, aunque sea con los recortes que impone el hecho de que la cofradía de La Misericordia se resista a salir por miedo al COVID y no acceda a la voluntad de las demás hermandades de ayudarlos en la intendencia y en los portes. Las demás cofradías: Cristo del Consuelo, Cristo Resucitado, San Pedro y los Dolores manifestaron ayer su intención de procesionar con sus imágenes por las calles de Cangas y parecen contar con el apoyo del Arzobispado de Santiago de Compostela. El propio arzobispo Julián Barrio mantuvo contacto telefónico con varios miembros de las cofradías de Cangas, entre ellos con representantes de la Misericordia y Cristo del Consuelo. Su intención es también de que esta Semana Santa, que está declarada de interés turístico, se celebre con los santos en las calles. Por nada quiere que se siga culpando al párroco de Cangas, Severo Lobato, de un conflicto que no originó.

Las cofradías se reunían ayer en la Casa de Barricas, después de la celebración del septuagenario en la ex colegiata de Cangas. A la hora de cerrar esta edición no se sabía si en la misma estaba presente algún miembro de hermandad de La Misericordia, que faltó ya a varias reuniones, como a la que se celebró el jueves con los portavoces de la corporación municipal. Pero las demás tenían claro su propósito: salir con sus imágenes: El Cristo Resucitado, El Cristo de Consuelo, Las Negaciones de San Pedro, Los Dolores, La Piedad, La Soledad y El Amarrado. Estaba por ver qué día y en qué orden. Ambas cuestiones se iban a tratar también en la mencionada reunión. Si o sí, la Borriquita saldrá ya el domingo de Ramos. Es una imagen que pertenece a la coordinadora de cofradías y por lo tanto, son mayoría las que están por la labor de salir. No saldrá El Huerto. Pero no lo hace porque su hermandad no lo quiera procesionar, sino porque la imagen se encuentran en mal estado, pendiente de ser reparada. Así que parece que todo está dispuesto para que se vean procesiones por las calles de Cangas. Otra cosa es que atraiga a la cantidad de gente que acostumbraba. Va a ser difícil que tenga repercusión positiva en el comercio local. Demasiado tiempo de dudas.

Cierto que La Misericordia es el alma de la Semana Santa de Cangas. Cuenta con nueve imágenes: Las Tres Caídas, Las Tres Marías, el Cristo Yacente, La Verónica, La Magdalena, San Juan, Francisquiño da Ferramenta, La Santa Cena y El Desenclavo.

Ayer había entusiasmo entre los miembros de las cofradías, al menos antes de entrar en la reunión que estaba prevista para las 20.30 horas y que se retrasó hasta pasar las 21.00 horas. Ya habían hablado entre ellos el jueves y ayer por la mañana y manifestado su intención de salir en procesión, tras dos años sin hacerlo.

Por su parte, la ausencia el jueves del Partido Popular de la reunión con las cofradías molestó concretamente al PSOE. Los socialistas recuerdan que la misma fue idea del PP, que fue quien dijo que había que saber la opinión de las cofradías antes de llevar al pleno una propuesta, tal y como pretendía la concejala de Turismo, Aurora Prieto (ACE).

El PP critica que “los ateos traten de dar lecciones de religiosidad”

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Cangas, José Enrique Sotelo, asegura que es el mundo al revés, que ateos pretenden dar lecciones de religiosidad, en referencia al gobierno municipal de Cangas, de ideología de izquierdas y a la concejala de Turismo Aurora Prieto, a la que acusa de enquistar todavía más el conflicto. Critica el líder popular de Cangas que el gobierno local no quisiera inmiscuirse en la decisión de las asociaciones que organiza los carnavales de O Hío y Aldán, donde sí tiene competencias, y lo quiera hacer en este asunto donde la máxima autoridad es la Iglesia. Afirma que a todos los cangueses les gustaría que se celebraran las procesiones de Semana Santa porque forman parte de la tradición y de la historia del pueblo de Cangas. También critica el hecho de que el gobierno local no haya sabido buscar alternativas a la Semana Santa para atraer el turismo que se puede perder por el conflicto que se vive.