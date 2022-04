Las procesiones de Semana Santa de Cangas, en manos de la Cofradía de la Misericordia

La reunión de las cofradías de Semana Santa de Cangas con los portavoces de la corporación municipal convocada por la concejala de Turismo, Aurora Prieto (ACE) se solventó con un alta, la del Cristo del Consuelo, que se suma al ánimo de salir en procesión, y varias bajas. El PP no compareció, como tampoco lo hizo Avante! ni la Hermandad de la Misericordia, que se queda sola en su intención de no salir con las imágenes debido al miedo de contagio por COVID. Pero la Misericordia no es una cofradía cualquiera, es el alma de la Semana Santa de Cangas. Esto no lo niega nadie. Es la que se tiene bajo su extenso manto, las imágenes de las Tres Caídas, Las Tres Marías, El Cristo Yacente, Las Verónicas, La Magdalena, San Juan, Francisquiño da Ferramenta, La Santa Cena y el Desenclavo. Demasiada imageniería como para celebrar una Semana Santa sin La Misericordia.

Así que las demás cofradías intentarán convencerla en una reunión que se celebrará hoy, también a las 20.30 horas. Ayer manifestaron su intención de ayudar a los cofrades de la Misericordia en todo lo que considerarse oportuno para salir. Después, todo tiene que tener la bendición del cura párroco de Cangas, Severo Lobato, que también del Arzobispado, al que no gustó nada que el gobierno municipal quisiera ejercer la posición de intermediario en el conflicto. De hecho, en un comunicado hecho público ayer por el Arzobispado de Santiago de Compostela se decía textualmente respecto a una reunión que su representante tuvo con las cofradías que “hubo unanimidad a la hora de centrar el diálogo y la solución en el marco eclesial propio de las cofradías, respetando sus fines y evitando tanto la injerencia de organismos ajenos a ellas, como cualquier tipo de descalificación personal, colectiva o bulos en las redes de información”. Pues bien encuentro civil hubo y sirvió para lo que sirvió. Los políticos recapacitaron y dejaron todo en manos de las cofradías. Dejaron claro que si se celebraban las procesiones iban a tener el apoyo municipal habitual y abdicaron de su posición de presionar al clero. Sorprendió la ausencia del Parido Popular, que a esa misma hora, frente al Concello de Cangas, donde se celebró el encuentro de las cofradías, se reunía también. Pero no hubo amago ninguno de asistir. Como tampoco lo hizo Avante!, que ya había advertido que no estaría presente en esta reunión de portavoces. Asistió el PSOE, de la mano de su portavoz, Eugenio González, y el BNG, con su jefa de filas a la cabeza, Mercedes Giráldez. Fue el PP el que pidió al gobierno local que mantuviera un encuentro con las cofradías para conocer su opinión directa sobre su voluntad o no de salir con las imágenes en procesión. La concejala de Turismo, Aurora Prieto, manifestó al término de la reunión que la pelota estaba ahora en el tejado de las cofradías, que ellas tenían la última palabra, que el Concello de Cangas ya no podía hacer nada más. El Cristo del Consuelo cambió su postura inicial de no procesionar al permitir el Arzobispado de Santiago de Compostela que los portadores de las imágenes no tenían que llevar por fuerza la mascarilla protectora en esta lucha contra la pandemia que no cesa. Todas las cofradías parecen coincidir en que si hay acuerdo en salir el procesión va a ser muy difícil que desde la Iglesia se prohiba, porque este año salen las procesiones por toda España. Hubo quien se mostró más receloso con respecto a la postura del párroco, que sigue sin pronunciar palabra respecto a este conflicto. El Arzobispado tilda de injerencia la mediación del Concello El Arzobispado de Santiago Compostela emitió ayer un pulcro comunicado en el que además de invitar al continuar con el diálogo, no decía más. Sí que dio cuenta de una reunión que tuvo con las cofradías, que no se había hecho público, y dijo que el párroco Severo Lobato había facilitado “este diálogo fructífero”. Asegura respecto a ese contacto que “el tono general ha sido de acogida, cordialidad y agradecimiento, con el deseo manifiesto de reconducir hacia el buen entendimiento y la muta colaboración una situación un tanto confusa en torno a las procesiones. Siendo el Arzobispado el organismo competente de las cofradías, éstas expusieron su parecer en un clima constructivo y cordial. Como entidades eclesiásticas, gozan de un amplio margen de autonomía, personalidad jurídica y capacidad de gestión. Ante posiciones diversas todas ellas legítimas, coincidieron en que el ámbito propio para la unificación de sus criterios lo constituyen sus asambleas generales y sus órganos de gobierno. De ahí saldrán las decisiones”.