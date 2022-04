¿Qué hacer en O Morrazo?

Los Vagos en Salason en Cangas

El grupo lalinense, liderado por Román Gutiérrez, actúa hoy en Salason a las 20.00 horas. Vendió más de 3.000 discos en su trilogía autoeditada de este siglo. Ahora presenta su último disco “Los Vagos que afilaban guitarras en las tabernas y rezaban al Díos del Vino en las tormentas".

En Salason, a las 20:00 horas

Green Bar en la playa de Menduiña.

La playa de Menduiña en Cangas inaugura hoy el primer Green Bar de Galicia, un lugar donde la cultura marinera será tan importante como la restauración ecológica y los cócteles basados en la ría de Vigo y de Aldán. Lo abre Fogar de Santiago, una empresa gallega de restauración sostenible, que quiere hacer de Menduiña el epicentro de la cultura marinera sostenible. En Fogar do Santiso Menduiña Beach Club todo el pescado y marisco provienen de la pesca artesanal de las lonjas de O Morrazo, con las que han firmado acuerdos, y se ofrecen combinados y cócteles con hierbas naturales de la comarca como el Gin Tonic del Litoral -con hierba salicornia y alga codium- o el cóctel invasor -son soda de eucalipto y sirope de pino silvestre-.

Hoy, a partir de las 19:00 horas.

“A Virxe Roxa”, en el Cine Club Cangas

“A Virxe Roxa”, del director Marcos Nine, que acaba de ganar por este documental el premio Mestre Mateo, se proyecta hoy en el Auditorio. Los espectadores conocerán la historia de Hildegart y Aurora Rodríguez y el marco histórico que rodea sus vidas presentada por su director, que mantendrá un coloquio con el público.

21.00 h. Auditorio Municipal

Mesa informativa del cáncer de colon en Cangas

La agrupación en Cangas de la Asociación Española contra el Cáncer instala hoy una mesa informativa con motivo del Día contra el cáncer de colon, que se conmemoró ayer. Bajo el lema “O outro test do que ninguén fala, pero que che pode salvar a vida”, anima a que la población realice los test que pueden detectar este tipo de cáncer en un estadio temprano y que se puede curar hasta en un 90% de los casos

Hoy durante toda la mañana frente a la plaza de abastos.

Donación de sangre en Moaña.

La unidad de donación de sangre se desplaza a Moaña en donde estará estacionada ante el Centro de Salud

Hoy, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 y el sábado de 10:00 a 15:00 horas.

Magia en A Carriola.

Dentro de su programación de fin de semana, el bar tapería A Carriola, en Meira, ofrece la actuación del mago Yago Barral con su espectáculo “Magia en familia”. Entrada gratuita. Las reservas se pueden realizar en los teléfonos 986 074 708 o 682 500 484.

Hoy, a las 21:30 horas, en Meira.

Proyección de “Maxi”.

Moaña acoge hoy la proyección del documental “Maxi, a esencia de vivir”. Asistirán su director Víctor Bello y el protagonista Maxi Masip, vigués de 43 años que se ha convertido en ejemplo dentro del proyecto de Discamino que permite hacer el Camino de Santiago en bicicleta adaptada a personas con discapacidad. Con el documental se pretende concienciar sobre esta iniciativa.

Hoy, a las 20:00 horas, salón de plenos del Concello de Moaña.

Obradoiro de impresión 3D.

La Casa da Mocidade de Moaña ofrece unos obradoiros de impresión en 3D con vegetales para jóvenes de 7 a 12 años; y de aproximación a la impresión, de 12 años en adelante.

Sábado, de 17:00 a 18:30 y de 19:00 a 21:00 horas.

Música N.I.C.O y Enzo Guisu, en el Aruba Club de Cangas.

La discoteca Aruba Club, de Cangas, recibe esta noche la visita de N.I.C.O (Hiru, Nitsa, Bcn) y Enzo Ghisu (Locals do It Better), con entrada gratuita

Desde la 01.00 h en Aruba Club (Avenida de Marín, 20).

Top Legends en A Carriola.

El bar tapería A Carriola ofrece el concierto de los Top Legends, de tributo al pop rock de los años 60, 70 y 80. Las reservas se pueden realizar en los teléfonos 986 074 708 o 682 500 484.

Sábado, a las 23:00 horas, en Meira.

Festival de Charaviscas.

La Asociación Cultural Charaviscas de Domaio celebra su Festival de Primavera con baile, música y teatro. Actúan los grupos de baile Charaviscas, las pandereteiras de la asociación junto al maestro gaiteiro Xavier Blanco y el grupo de teatro del colectivo con la obra “Comedia bífida”

Sábado, a las 18:00 horas, en el Centro Rosalía de castro de Domaio.

Folk en A Fonte do Galo.

El local de Cangas A Fonte do Galo ofrece el concierto de Irevire, de folk tribal. la entrada son 5 euros con consumición incluida.

Domingo día 3, a las 20:00 horas.