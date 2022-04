En nombre de la CUT, como sindicato con afiliación dentro del Concello de Cangas, y respecto a la alusión en el conflicto por la consolidación de plazas debido a la reforma laboral, de que hay trabajadores que entraron por la puerta de atrás, asegura que se trata de una “falta de respeto” al colectivo de trabajadores municipales y demuestra que se desconoce la realidad del Concello”.

Añade el sindicato, a través de Maruchi Álvarez, que los trabajadores entraron “cómo tenían que entrar” realizando pruebas, oposiciones y muchos están indefinidos por la contratación irregular de la administración local”. Como sindicato, señala que no pueden permitir este tipo de “insultos” a la plantilla.

En cuanto a la contratación irregular a la que alude, explica que los Concellos en general estuvieron contratando por tres meses encadenados por lo que los trabajadores que acudieron al juzgado consiguieron la plaza indefinida y eso, reconoce, es la contratación fraudulenta, no que los trabajadores hayan entrado por la puerta de atrás. Añade que desde hace 30 años, el Concello de Cangas no supo o no pudo hacer de otra manera las contrataciones.

El Concello de Cangas sacará próximamente una oferta de empleo público, conforme ordena la Ley de Estabilidad y la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso de Diputados a propuesta del Gobierno.

El gobierno lleva otra vez a pleno las facturas rechazadas por la oposición

El gobierno local vuelve a llevar pleno el reconocimiento extrajudicial de las mismas facturas que la oposición tiró abajo en la última sesión del mes de febrero. Lo hace, a pesar de que la oposición tumbó su propuesta y sin que, según estos grupos, nada haya cambiado. En la comisión informativa única, el gobierno pretendía que se votaran una a una las facturas y alegaba el riesgo que había en el caso de no pagarlas, porque las empresas acudirían a los juzgados. Fue el PSOE quien recordó al gobierno que hay otras facturas que se niega a pagar, como la de los trabajos en Rodeira. En la relación de facturas que se llevan a pleno figuran los pagos a Sogama y también otra de Skim Soluciones Globales, por un importe de 1.752,08 euros. El PP recuerda que se trata de la misma empresa que hace meses que factura de forma ordinaria contra el Concello de Cangas por un supuesto trabajo que el gobierno cita como “Xestión do Tecido Local” y que a día de hoy el Concello no informa a la oposición sobre el citado trabajo.