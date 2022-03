La oposición veta a Santamarina que alargue la explicación del presupuesto más de 8 minutos

La polémica está servida en el pleno de hoy de los presupuestos municipales de Moaña, que el gobierno municipal BNG-PSOE incluye como punto noveno de una sesión ordinaria con 16 asuntos en el orden del día. Los grupos de la oposición PP y XM vetaron al concejal de Facenda, Aldán Santamarina, para que tuviera más de los 8 minutos que permite como máximo el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para asuntos especiales -4 minutos si son asuntos ordinarios- y poder enfrentarse así a la presentación que realiza todos los años de las cuentas municipales en la que el edil invierte una media hora, dando cuenta pormenorizada de los ingresos y gastos con una proyección con simbología que este año giraría en torno a la rehabilitación del antiguo Concello.

El concejal de Facenda (BNG) explica que, por primera vez, en la junta de portavoces no existió unanimidad para una regulación de los tiempos que permitiese la presentación presupuestaria como otros años. Entiende que los grupos de la oposición PP y XM “están impidiendo el ejercicio de transparencia que es marca del actual gobierno en los últimos 7 años”, así que el debate se limitará a 8 minutos.

Ante esta imposibilidad de hacerlo en el pleno, el gobierno local ha convocado a los colectivos que participaron en los siete consellos vecinales para preparar los presupuestos, a una presentación de las cuentas, hora y media antes de la celebración del pleno, a las 18:30 en el mismo Concello. Será, dice el concejal, una explicación pormenorizada, en la que podrá exponer el mapa de cada parroquia para analizar las inversiones que se desarrollarán en cada una de ellas en 2022 y los proyectos estratégicos de cada área municipal: “No puede pasar el tejido moañés sin la explicación exhaustiva del proyecto presupuestario de todos los años que tratan de impedir los grupos de la oposición”.

Los presupuestos para este año se elevan a 12,5 millones de euros, con un incremento del 7,67% respecto a los del año pasado. Aldán Santamarina defiende que tiene un marcado carácter social, con más de 2 millones de euros a actuaciones de protección y promoción social (17,45% de las cuentas). Las inversiones reales suponen 1,3 millones (10,64% del total) y se destinan a mejorar vías municipales con atención a la accesibilidad y reformar espacios públicos. Se incluyen 250.567 euros para mejorar el pabellón de Reibón y 290.203 para completar la subvención de la Diputación para la reforma del antiguo Concello, cuya obra asciende a casi un millón de euros. Eso sí, las cuentas no han tenido el apoyo de los trabajadores municipales que se han abstenido en la mesa de negociación por una cuestion técnica de puestos que tenían que estar en la Relacion de Puestos de Trabajo.

PP y XM pedían un pleno extraordinario

Tanto el portavoz del PP, Vicente Verdeal; como del grupo independiente de XM, Javier Carro, aseguran que ellos no se oponen a que Santamarina explique los presupuestos, sino que lo que pidieron es que lo haga en un pleno extraordinario, como suelen hacer los concellos con las cuentas municipales; y no en una sesión ordinaria con tantos asuntos que hará que se prolongue hasta las doce de la noche. Carro asegura que el gobierno local se negó a la convocatoria de este pleno extraordinario “porque no les interesa y quieren que pase de puntillas”. En la junta de portavoces reprocha que tuvieran que escuchar de la concejala de Benestar Social, María Ortega, que lo que quería la oposición era otro pleno para cobrar más. Verdeal asegura que no puede ser que el concejal disponga de media hora para dar su explicación y a ellos les apliquen el ROM con un máximo de 4 minutos. Lo lógico añade, al igual que opina Carro, es ue los presupuestos se llevaran a un pleno extraordinario con tiempo suficiente para debatir. El concejal de Facenda recuerda que el gobierno local simepre consideró importante una explicación exhaustiva del presupuesto a toda la corporación y los vecinos para su debate plenario. Desde 2016, Santamarina dedicó todos los años a esta explicación unos 30 minutos.