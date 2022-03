El Concello de Cangas sacará a concurso una oferta de empleo público con 142 plazas

Había apuro estos días en los despachos municipales. Ayer finalizaba el plazo para contratar personal eventual para hacer frente a determinados servicios que se cubrían hasta la fecha con contratos de obra y servicio, como puede ser los de conserjerías, de limpieza de edificios públicos o colegios, además de playas y salvamento. La Reforma Laboral y la Ley de Estabilidad puso punto y final a este tipo de contrataciones, así que el gobierno se afanaba en buscar soluciones. Así que, de golpe, se contrataron a 8 limpiadoras, un empleado de grúa, otro de señalización y un oficial albañil. De esta forma, se cubrían puestos que quedaban vacantes por jubilación y otros que son necesarios mantener (limpieza de colegios) durante seis meses. La nueva ley no permite que duren más de ese tiempo los contratos eventuales firmados días antes del final del plazo que otorga la Reforma Laboral y la Ley de Estabilidad.

Ayer hubo reunión del comité de empresa con la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE). No solo preocupa el fin de los contratos eventuales, también la nueva ley obliga a sacar a concurso las plazas vacantes del Concello de Cangas. Y ya hay cifra contratados que tienen que pasar por un concurso para hacerse con la plaza en propiedad. Son 142 los puestos que se tienen que cubrir de esta forma. Evidentemente, la antigüedad es lo que más se va a tener en cuenta en el concurso, por lo que todo ese personal que entró hace 30 años por la puerta de atrás al Concello de Cangas se va a consolidar. Aunque hay alguna inquietud, porque pueden presentarse a las plazas personal de otros Concellos, es muy difícil rivalizar en años trabajados en la administración. Ya se están elaborando las bases para el concurso y se espera que estén mucho antes de la fecha tope que marca la ley, que es la del 30 de junio.

En el año 2007, la entonces concejala de Personal del Concello de Cangas, Maruchi Álvarez, que había acudido a las elecciones en las listas de ACE, intentó sacar las plazas vacantes a concurso-oposición, pero su intento fue en vano. Demasiadas presiones hicieron fracasar esta declaración de intenciones realizadas a principio de aquel mandato.

La oferta de empleo público que la junta de gobierno local aprobó en octubre de 2017 y que salió publicada en el BOP establecía hasta 120 plazas vacantes (40 de personal funcionario y 80 de personal laboral fijo) la mayoría de las cuales lo están desde el año 1993, fecha en la que se firmó el famoso laudo arbitral que puso punto fina a una huelga en el servicio de la basura. Eran incluso más vacantes de la que figuraban en la oferta de empleo público del año 2007, cuando el gobierno contemplaba 71 puestos de trabajo vacantes. El Plan de Ajuste, del que el Concello de Cangas ya se salió, inició el adelgazamiento de la plantilla y eso impidió que plazas que quedaban vacantes por motivo de jubilación o fallecimiento no se cubrieran. Pero según los datos trasladados ayer por la regidora local, la oferta de empleo público supera, solo 5 años después, la de 2017 y se pretende consolidar 142 puestos de trabajo.

En la oferta de empleo público del año 2017 figuraban, dentro del capítulo de personal funcionario, 14 auxiliares administrativos, un trabajador social, un auxiliar social, 3 policías, un sepulturero, un auxiliar de archivo y 12 conserjes, mientras como persona laboral fijo aparecían 5 oficiales de segunda y 5 oficiales de servicios múltiples, 8 oficiales B Obras, un carpintero, dos conductores de obras, 8 peones de obra y otros tanto de limpieza viaria y 22 limpiadoras. En la lista completa había desde una arquitecto técnico, un maestro, un fisioterapeuta, un inspector de tasas, un sepulturero y un psicólogo, pasando por ocho profesores de música. Una oferta de empleo pública del Concello de Cangas que no variará mucho de la que saldrá próximamente. En el año 2011, fecha del Plan de Ajuste, haba 290 funcionarios y contratados labores en el Concello de Cangas, que representaban un gastos de 9 millones de euros. Con la política de ajuste, de no cubrir plazas de persona que e jubiló, el gasto se redujo a 7,4 millones de euros en 2015.

El hecho de que no se apruebe un presupuesto nuevo, que se lleve dos años con el de 2020 prorrogado, supone que no se conozcan exactamente la oferta de empleo público, que se aprobaba conjuntamente con la propuesta económica del Concello. De ahí que no sepamos los datos reales de la situación laboral del ayuntamiento en la actualidad.

El gobierno asegura que los nuevos contratos garantizan no recurrir a la privatización

El gobierno local y los sindicatos confían en que con las últimas contrataciones eventuales estén cubiertos los servicios imprescindibles, antes de que se saque la oferta de empleo público. Va a ver una ordinaria, que será por oposición y otra extraordinaria que serán por concurso y que es la que llevará a la consolidación de la plaza. Pero uno y otros temen que haya que recurrir a empresas privadas para cubrir determinados servicios, sobre todo los de veranos. De hecho, una empresa acaba de rescindir de forma unilateral el contrato que firmó con el Concello para el servicio de socorrismo y salvamento en playas. Entiende que no cubre costes y pedía que se bajara el número de playas a cubrir, que es de siete. De momento, esta rescisión está pendiente de un informe jurídico. El gobierno local no está dispuesto a que se rompan los contratos de forma unilateral y que salga gratis. Pero el hecho de que Cangas esté fuera del Plan de Ajuste, es decir, que ya no está intervenido por el Estado, permite al Concello contratar personal, pero ya no será como antes. Pero también es cierto que las arcas municipales no pueden elevar más la masa salarial de la plantilla, que se eleva a 7,5 millones de euros, lo que representa casi el 50% de los últimos presupuestos municipales. De nada sirvió aquel estudio encargado por el anterior alcalde, el fallecido Xosé Manuel Pazos, para conocer exactamente las necesidades de la plantilla.