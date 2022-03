El Concello de Cangas, a través dela Concejalía de Cultura, que dirige Aurora Prieto, no quiere dejar pasar por alto la fecha del 150 aniversario del cruceiro de Ignacio Cerviño en O Hío, y se prepara para celebrar, este fin de semana, el XI Congreso Galego de Cruceiros, con la presencia de destacados expertos y organizado por la Asociación de Amigos dos Cruceiros, Cruces de Pedra e Petos de Ánimas con el apoyo del Concello. En el debate saldrá a relucir nuevamente la polémica en torno a la autoría del cruceiro más sonado de Galicia, sobre Ignacio o José Cerviño. Las ponencias se desarrollarán en el salón de plenos, el sábado, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 y el domingo, de 11:00 a 13:00 horas.

En la relación de relatorios están Estanislalao Fernández de la Cigoña Núñez, que abordará “A pegada litográfica de José Cerviño García na provincia de Pontevedra”; Anxo Coia sobre “Ignacio Cerviño Quinteiro, autor do Cruceiro do Hío”; José Manuel Otero Fernández “O cruceiro de San André de O Hio: referencia atrial e memorial doctrinal do Concilio de Trento”; Mario Saavedra Pérez sobre “Cruceiros e cruces do Concello de A Fonsagrada, Baleira e Meira”. También intervendrán Clodio González Pérez sobre “O Seminario de Estudos Galegos e os cruceiros: A primeira solicitude ao Goberno para que fosen Monumentos de Importancia Artística”; Fernando Arribas sobre cruceiros en la Ribeira Sacra; Ángel Luis Utrera que acercará los cruceiros de Agolada; José Manuel Blanc e Inés Costas en torno a la iconografía en los cruceiros de Cangas; O. Prado y Manuel Muñiz, sobre los cruceiros de Páramo; Alberta Lorenzo “Iconografía da Virxe da Piedade nos cruceiros de Sansenxo” y Xesús Antonio Gulías, Juan Cabeza, Salvador Fernández de la Cigoña, Cecilia Doporto, Juan José Burgoa, Roberto Fernández, Victoria Fernández de la Cigoña, Andrés Sampedro, Xosé María Lomba y Lois Ladra que hablarán de cruceiros en Terra de Montes, Deza, en el Camiño Portugués, en Pontevedra, Beade, Melón, Meis o en Corgo.