Avante! rechaza que el pleno intervenga en el conflicto de la Semana Santa de Cangas

El grupo municipal de Avante! mantiene prácticamente la misma postura que Europa Laica en Galicia respecto al conflicto de la Semana Santa en Cangas. Este grupo municipal recuerda que defiende la separación efectiva del concello y sus representantes públicos de actos religiosos para respetar una actividad administrativa laica y respetuosa con cualquier persona. Hay que recordar que en su día Avante!, antes Asamblea Pola Unidade, defendió que las autoridades no estuvieran presentes en los actos religiosos, en referencia al movimiento político que había en la procesión del Cristo. En este sentido se acordó que los políticos acudirían a la mencionada procesión a título particular. Asegura Avante! que de la mimas forma que defiende que la Iglesia no se inmiscuya en los asunto de la corporación, “tampouco imos a apoiar que a corporación se mesture cos asuntos da Igrexa. O goberno presiona para que se celebre uns actos relixioso cando a súa actuación se debera limita r autorizar (ou non) a ocupación do espazo público para esta celebración. A insistencia na celebración deste actos por parte de gobierno non demostra máis que a incapacidade na xestión para ofrecer alternativa culturais e de ocio en colaboración cos propios afectados, ou de prestar uns servicios capaces de promover un turismo de calidade”.

Asegura Avante que no es una utopía potenciar los amplios recurso turísticos de los que dispone Cangas más allá de la época estival. En este sentido dice que sobra ejemplos, como actividades de teatro, conciertos, representaciones en la calle, ferias gastronómicas, concursos, exposiciones y programación cultura, senderismo o rutas guiadas. Avante! insta al gobierno municipal a organizar los servicios necesarios y a promover actividades turísticas propias con capacidad de atracción para el comercio local. También a apoyar otras de terceros que contribuyen a desestacionalización del turismo más allá de los picos vacacionales. Por otra parte, en el seno de la oposición hay quienes opinan todo lo contrario a Avante!. Advierten que si este año no hay procesiones de Semana Santa tampoco saldrá El Cristo, el día 28 de agosto. Mientras, se está a la espera de la reunión que hoy tendrá el Concello con las cofradías. El Arzobispado recordó que el Concello no es la vía para el diálogo en este tipo de conflictos e hizo hincapié en que las cofradías son entidades eclesiásticas. El Arzobispado recuerda que habrá culto Desde el Arzobispado de Santiago de Compostela se mantiene que el Concello no tiene potestad para arreglar este tipo de conflictos, que las cofradías deben reunirse con personal del Arzobispado para solventar los conflictos que haya. En este caso es que unas cofradías quieren salir a procesionar y otras no, argumentando que sus componentes tienen miedo al contagio por COVID, debido a que sus miembros tienen ya edades avanzadas. El Arzobispado recuerda que todo se debe resolver desde la cordialidad y sin perder la perspectiva de lo que es la Semana Santa. De hecho, recuerda que a lo largo de esa semana habrá cultos religiosos en el interior de la iglesia, que lo que se está dilucidando es si habrá o no procesiones. “Hay que ayudar a buscar soluciones y que con gestos que están fuera de lugar y que se utilizan en las redes sociales no se va a conseguir nada”. A pesar de las declaraciones del Arzobispado de Santiago de Compostela, Cangas echa de menos que el párroco Severo Lobato se pronuncie sobre esta cuestión públicamente. Y es que en muchos ámbitos se insiste en que él es responsable de que no haya procesiones, por mucho que se hiciera público desde el Arzobispado de Santiago de Compostela que el problema surge cuando varias cofradías se oponen.