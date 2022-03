Las asociaciones vecinales de Aldán se únen ante la “parálisis” del gobierno

Las asociaciones de vecinos de Aldán se unen para hacer un frente común capaz de superar llevar a buen puerto las demandas que tienen para con el gobierno local de Cangas y acabar con su parálisis. Hablan del abandono absoluto de la parroquia, del ninguneo de los políticos locales, de que las reuniones semanales de la alcaldesa Victoria Portas (ACE) no sirven de nada, que solo se quedan en buenos propósitos, pero que después no se concretan en nada. Los colectivos vecinales que se reunieron para afrontar esta lucha son todos los de la parroquia: Pías de Francón, Gandón, San Amaro de Menduiña, Espiñeira y Malladoura de Herbello. Esta unión es calificada por las propias asociaciones de históricas y dice mucho de la desesperación de los vecinos de Aldán, que no encuentran soluciones por parte del gobierno local y que no les vale que se les diga que esto o aquello pertenece a otra administración, que para eso están ellos, para presionar a la Xunta de Galicia para que lo haga.

Las asignaciones, a través de su portavoz Ana María Gutiérrez, aseguran que Aldán esta sin aceras y las que hay están en un completo estado de abandono, que los 400 euros que les da el Concello de Cangas para contratar y realizar tareas de desbroce no llegan y que están utilizando dinero de sus cuota para colocar rejillas en las arquetas. Llaman la atención sobre el Monte del Conde, un lugar de interés paisajístico que si bien es verdad que es de propiedad privada, el Concello debía mover ficha para ponerlo en valor. “Nos dicen siempre que es privado, pero nunca entran a meter mano”. Manifiestan que los parques infantiles están deteriorados y que uno de los problemas que se repiten todos los veranos es para salir en vehículo de los cruces de las parroquias, por no hablar del estado tan lamentable que presentan las marquesinas de los autobuses. Espera ser recibidos el día 5 de abril por la alcaldesa de Cangas, en lo que esperan que sea un antes y un después. La portavoz de las asociaciones sostiene que esas visitas que todas las semanas va a realizar la alcaldesa a Aldán para recibir a los vecinos no sirven en absoluto para nada. “Todos sabemos que el gobierno vive una guerra interna. Estos encuentros con la regidora solo es un desahogo, nada más. Todo se queda en nada”.