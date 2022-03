Las cofradías tachan de “burla” el plan de ayudas del Gobierno y sopesan más protestas

Una “burla”. Así calificaban destacados miembros de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra el plan de ayudas aprobado por el Gobierno central para la flota artesanal. El sector había puesto dos líneas rojas encima de la mesa: una reducción de 35 céntimos en el precio del combustible y la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social mientras se prolongue el actual escenario. Al final ni una cosa ni la otra. La rebaja en el gasóleo y gasolina se queda en 20 céntimos y lo que propone el Gobierno es aplazar, que no suprimir, las cuotas de la Seguridad Social durante tres meses. “Es como meterte en el corredor de la muerte y tenerte allí varios meses hasta que se ejecute la sentencia”, ejemplificaba antes de la reunión de ayer en Arcade el presidente de la federación provincial y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas.

Los patrones y vicepatrones estaban convocados a las 18.00 horas en la sede federativa, primero para una reunión interna y luego para participar de manera conjunta en una videoconferencia con el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero, que previamente estuvo reunido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Antes del inicio del encuentro los ánimos dentro del sector ya estaban por los suelos porque el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros dista mucho de lo que pedían y esperaban los pósitos.

“La reducción de 20 céntimos en el precio del combustible para todos los ciudadanos nos parece muy bien porque es para todos. Pero en nuestro caso, en el de los transportistas o en el de los agricultores tenemos que llenar el depósito porque los barcos, los camiones y los tractores son nuestros instrumentos de trabajo; la bonificación debería ser mayor”, argumentaba visiblemente enojado José Manuel Rosas.

La otra gran demanda era la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social al menos hasta el verano. Lo único a lo que accedió el Gobierno es a aplazar el pago de esas mensualidades durante cuatro meses, aplicando un tipo de interés reducido del 0,5% (siete veces por debajo de lo habitual).

El Gobierno destinará ayudas directas por un montante de 68 millones de euros, que oscilarán entre los 1.500 y los 35.000 euros. “Se va a tener en cuenta el consumo en combustible del año pasado, pero eso no se ajusta del todo a la realidad. Este sector está expuesto a lo que dicte la madre naturaleza y cuando hay mal tiempo no se puede salir al mar y no hay consumo”, argumenta.

Ante este panorama las cofradías se plantean ahora los próximos pasos a seguir. No está del todo claro que se vaya a acordar un amarre como el de la semana pasada. “La mayoría de la flota viene de un año muy complicado y llegados a esta época del año todo el mundo tiene necesidad de trabajar”, reconocía el presidente de las cofradías de Pontevedra. No obstante, eso no impide que el sector pueda adoptar otras medidas de protesta y presión para lograr unas mejores condiciones.

Asambleas

A lo largo de esta semana se prevé que los pósitos se reúnan con sus respectivas flotas para valorar el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros y estudiar posibles acciones. En el caso de Bueu esa asamblea podría celebrarse esta misma tarde, tal como avanzaba ayer Rosas.

La valoración del Gobierno es diametralmente opuesta. El ministro aseguró que la reunión con la Federación Nacional de Cofradías fue “positiva y constructiva” y calificó las medidas aprobadas como un “paquete sólido” que permitirá al sector trabajar “en mejores condiciones”. “Es una respuesta excepcional a un momento excepcional, donde intentamos hacernos eco de las peticiones que nos han planteado y hacer posible con esta compensación de incrementos que puedan continuar con su tarea y que se siga abasteciendo a los ciudadanos de alimentos”, afirmaba después del encuentro con los representantes de la flota artesanal.