El respaldo a la Semana Santa de Cangas va a pleno frente al “grave quebranto social y económico” de cancelarla

El Arzobispado de Santiago de Compostela debe tomar de forma inmediata las medidas oportunas para que el párroco de Cangas cambie su decisión de no celebrar la Semana Santa con procesiones en las calles, como se ha hecho en las últimas décadas, y evitar así “un grave quebranto cultural, social y económico” que perjudicaría al municipio en su conjunto. Es el argumento que emplea la concejala de Cultura e Turismo, Aurora Prieto, en una propuesta consensuada con grupos políticos y sociales que se trasladará el viernes al pleno de la Corporación y que supone “quemar el último cartucho” institucional para salvar la Semana Santa a solo unos días de su inicio oficial.

“Vivimos tiempos atípicos tras una pandemia que lleva dos años marcando nuestras vidas “, y la progresiva vuelta a la normalidad, con las precauciones oportunas, pasa también por dar continuidad a las costumbres y tradiciones, recoge la propuesta plenaria. Entre ellas, una Semana Santa, declarada de interés turístico y con referencias históricas en la villa desde el siglo XVIII, que corre el serio riesgo de “no disponer este año de las tradicionales procesiones que llenan nuestras calles de vecinos y visitantes”. Prieto reconoce que las cuestiones de credo no están entre las competencias de los responsables políticos, pero también que ciertas tradiciones ligadas a ella “no son propiedad de la institución eclesiástica”, aunque esta las gestione, sino que “pertenecen a la ciudadanía que las mantiene y que las cuida”. Y la Semana Santa de Cangas “pertenece a la villa y a sus gentes” y estas demandan una “vuelta a la normalidad merecida” que ayude a aparcar el “calvario” sufrido en los dos últimos años, refiere el escrito que presentó ayer en la comisión informativa única y que el viernes va a pleno.

La propuesta no esquiva la polémica en torno al papel del cura, Severo Lobato, al que se apunta como responsable de querer celebrar una Semana Santa descafeinada, sin los principales actos en la calle. Recalca que el fervor y la voluntad popular están por encima, pues se trata de una “manifestación cultural extraordinaria que trasciende a cualquier párroco que haya en la villa –y ya van unos cuantos– y que este, además, no puede dar la espalda al pueblo donde lleva a cabo su labor pastoral”.

Con respecto a los motivos sanitarios esgrimidos para justificar el rechazo a las procesiones, desde la Corporación municipal arguyen que las medidas sanitarias y de prevención son cosa suya y está resuelta “con un control exhaustivo de las condiciones” en las que se celebren los actos para evitar posibles contagios. Por lo tanto, concluye la propuesta de Aurora Prieto trasladada ya a todos los grupos políticos con representación municipal para recabar su apoyo plenario, ya “no existe ningún condicionante” para no celebrar los actos habituales, y quieren dejar claro que “la suspensión de la Semana Santa es una decisión individual de una persona concreta que no se fundamenta en ningún criterio sanitario en vigor”.

Concluye el texto de la propuesta con que las celebraciones populares “deben ser defendidas independientemente del color político que se siente en la casa consistorial” e insta al pleno de la corporación a dirigirse al Arzobispado para que tome las medidas oportunas para garantizar que la Iglesia modifique su negativa a la celebración de la Semana Santa para evitar un grave quebranto cultural, económico y social para el pueblo de Cangas”.

Menos ventas, menos ingresos y reservas anuladas

La demanda institucional de una Semana Santa con toda la programación tradicional está respaldada por asociaciones de comerciantes y hosteleros y también colectivos sociales. Para Fecimo, esta festividad es “de suma importancia” en el aspecto económico, y la cancelación de actos supondría “disminuir las ventas y los ingresos” en los establecimientos del sector, así como una cancelación de reservas en los alojamientos turísticos, además de poner en peligro la “trayectoria histórica y la tradición”. Un temor que comparten asociaciones como Cangas Vella o TodoMorrazo, que advierten de que esa suspensión podría enquistarse y disuadir a los visitantes en próximas temporadas. El respaldo a la continuidad de la Semana Santa de Cangas llega también desde colectivos culturales como A Cepa, que lleva 25 años trabajando en la recuperación de la memoria documental de la villa y destaca su declaración “de interés turístico y cultural”, así como “su valor patrimonial y de gran arraigo en nuestra villa”.