Cangas estuvo presente ayer en la reunión de concellos de entre 20.000 y 50.000 habitantes gallegos que ven como se les vuelven a escapara las ayudas de Europa. Ya sucedió con las derivadas de la pandemia y ahora está sucediendo con las famosas de los fondos Next Generation, tan difíciles de gestionar que estos concellos están tuvieron que reunirse para dejar patente su malestar, ante la dificultad que están encontrando para acceder a las citadas ayudas. El exceso de burocracia y el hecho de que haya grandes empresas gestionando estas ayudas, entre ellas bancos, hace crecer el resquemor de estos concellos, que vuelven a destacar la posición de cenicienta que tiene la administración municipal en este país. Ayer, el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, estuvo presente en la reunión celebrada en Marín.

En el citado encuentro, los representantes municipales hablaron de temor generalizado a que las empresas a las que se les adjudicó una determinada obra renuncien a ella por el aumento de costes. Afirma Mariano Abalo que es algo que está sucediendo ya en estos concellos y que en Cangas existe también este temor. De hecho, Abalo habló de la necesidad también de sacar cuanto antes adelante la contratación de los muros de O Viso, obra que quedó desierta, como bien recuerda. Asegura que los Concellos no tienen capacidad de respuesta ante la renuncia de las empresas, que se trata de un problema complejo que obligaría a la administración a acudir a los tribunales. Pero, como señala Abalo, la administración local necesita soluciones rápidas.

No más informes

Por otra parte, Mariano Abalo manifiesta que el gobierno local no realizará ningún informe más respecto al Plan Concellos. Asegura el concejal de Facenda que el informe elaborado por los asesores jurídicos del Concello de Cangas es suficiente, que se hizo de esta manera porque el secretario del Concello está de baja y que el gobierno local no va a esperar a que regrese y haga uno nuevo porque de lo contrario se actuaría en contra de los intereses de Cangas y están en juego 1,6 millones de euros del Plan Concellos 2022-2023. Asegura que el PP y el PSOE lo que buscan es un informe que les de la razón para frenar el dinero que llegue a Cangas del Plan Concellos. Sostiene que si la junta de gobierno de Concellos como A Guarda o Cambados pueden aprobar los proyectos el de Cangas también. “Non vai a se esto un sitio distinto”, concluye Mariano Abalo. De momento, la Diputación de Pontevedra no se pronunció al respecto. Algo que el PSOE espera ansioso.