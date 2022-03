Los comuneros de Coiro rechazan el parque eólico y avanzan en las gestiones para habilitar su Casa da Veciñanza

Los comuneros de Coiro rechazan las intenciones empresariales de instalar un parque eólico en montes de O Morrazo y facultan a la junta rectora a dirigirse a las instituciones públicas o privadas para hacerle llegar su postura y realizar las gestiones necesarias para evitar su construcción, pues entienden que produciría pingües beneficios económicos para las promotoras a cambio de un fuerte impacto medioambiental y social. Su oposición fue refrendada en la asamblea celebrada ayer en la antigua escuela de A Retirosa, a la que asistieron más de medio centenar de asociados y ninguno de ellos manifestó publicamente –en una votación a mano alzada– su respaldo a dichas instalaciones eólicas tal como fueron planteadas.

La directiva explicó que el parque eólico de O Morrazo afectaría a unas 4.000 hectáreas de monte practicamente la mitad de la superficie comarcal, incluidos Vilaboa y Marín, y que todos los concellos, excepto este último, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, se posicionaron en contra. Aseguran que hay intención de levantar molinos de hasta 200 metros de altura, con alto impacto paisajístico, visual y sonoro, además de la ocupación o afección de multitud de fincas para abrir viales por donde transportar piezas de semejante envergadura con el objetivo de consolidar un negocio rentable del que no se beneficiará el vecindario ni el entorno a través de una explotación racional de los recursos energéticos. Especial preocupación les supone el daño a los ríos, como el Bouzós, y acuíferos por la necesidad de cimentar los molinos sobre grandes zanjas de previsibles consecuencias. “¡Eólicos así, no!”, resumieron los representantes comunales antes de que la asamblea refrendara su postura de rechazo, como han hecho otros muchos colectivos.

No era este el único asunto relevante del orden del día, que incluía un informe sobre las gestiones que se están realizando para acondicionar como “Casa da Veciñanza” y aula de naturaleza un amplio inmueble en A Coitivada adquirido por la Comunidade de Montes por 110.000 euros, aunque necesitado de una profunda reforma que comenzará por los accesos, la conexión de servicios básicos y la solicitud de licencia municipal. Trámites que se han demorado, explican, por la pandemia de COVID y la burocracia institucional, aunque celebran que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta no ponga problemas por impacto arqueológico al no ser un bien catalogado, y confían en salvar antes del verano esas trabas y poder empezar a trabajar.

El cambio de cubierta del inmueble, aumento de volumen hacia el sur para habilitar aseos sin barreras arquitectónicas, apertura de otro acceso a la finca, más amplio, con retranqueo de muros o derribo de pared para ampliar estancias son algunas de las actuaciones que incluirá el proyecto básico que pretenden presentar al Concello antes del verano para pedirle licencia.

Puesta en valor del monte y deslindes con particulares

La participación vecinal en el cuidado y puesta en valor del monte es uno de los cometidos de los comuneros de Coiro, que han sumado a escolares del colegio Casa da Virxe a unas tareas en las que participan también los de A Rúa, Castrillón y Rodeira, sobre todo en limpieza y eliminación de eucaliptos y acacias y su sustitución con plantaciones de frondosas. La madera producida se vende en subastas como la prevista el día 25 en el centro social. Otra de las tareas en las que están trabajando es el deslinde del monte vecinal con fincas particulares, donde no es infrecuente la polémica. La más inmediata afecta a las zonas de San Cosme, Casás, Oureses, Niño do Corvo y Rego do Loureiro, y la directiva pide a los propietarios de ese ámbito que linden con el comunal que localicen escrituras y los marcos que conozcan para delimitar las fincas con GPS y dejarlas aclaradas sin coste adicional.