Cangas exige al Arzobispado y al párroco “ponerse a trabajar” en una Semana Santa con procesiones

La concejala de Cultura e Turismo de Cangas, Aurora Prieto, ha remitido un escrito dirigido al Arzobispado de Santiago de Compostela donde le solicita que, como orden jerárquica superior de la Iglesia Católica, “proceda a dar las órdenes oportunas” para que el párroco Severo Lobato “se ponga a trabajar” ya para la celebración de los actos tradicionales de la Semana Santa, incluidas las procesiones por las calles, como también exigen al menos tres de las cofradías religiosas y un buen número de colectivos sociales del municipio.

Demanda la edil “una solución inmediata para poder celebrar los actos litúrgicos y religiosos, procesiones y demás actividades y ceremonias que componen la Semana Santa de Cangas”, de la que recuerda su declaración como evento de Interese Turístico de Galicia hace más de dos décadas y su aspiración a serlo también de ámbito estatal. “No se puede parar esta trayectoria”, proclama Prieto, recuerda la situación de “economía deprimida” que padece el municipio y su carácter “luchador” y disposición histórica a “no permitir que sigan produciéndose injusticias”, por lo que exigen la celebración de la Semana Santa como se ha hecho en las últimas décadas.

“No existe motivo alguno para no realizarla”, excepto la negativa del párroco, “que probablemente con estas actitudes no ganará más feligreses, sino más enemigos para él y para la religión católica, apostólica y romana”, continua su misiva la responsable municipal del área, con cuya demanda coincide la alcaldesa, Victoria Portas. “A estas alturas no se puede perder más tiempo, por lo que se necesita una respuesta inmediata a esta problemática, y por lo tanto ganar en espiritualidad y tranquilidad para toda la ciudadanía” con la celebración tradicional de la Semana Santa de Cangas “en todos sus ámbitos, sin excepción alguna, y que así vayan de la mano los actos puramente religiosos junto con los más festivos, por no ser excluyentes y sí complementarios”, argumentan desde el Concello.

Asimismo, recalca la necesidad de los casi 27.000 habitantes de Cangas de “volver a conectar con su parte espiritual, por tantos acontecimientos desastrosos que se suceden”, y al mismo tiempo de “activar la parte económica, tan deteriorada por los confinamientos y paros producidos a tenor de la pandemia de COVID”. Desde el Concello de Cangas como institución y “en representación de toda la ciudadanía” abogan por buscar una solución que satisfaga a las partes y adoptarla antes de que sea tarde.

Concluye el escrito de Aurora Prieto agradeciendo a las autoridades del Arzobispado de Santiago de Compostela “una pronta respuesta y la atención prestada” a este procedimiento, y les recuerda que la iglesia local fue distinguida como Colegiata de Santiago de Cangas” y, en consecuencia, “hay que darle la importancia que tiene”.

“Abiertos al diálogo para tratar de arreglarlo”

Desde el Arzobispado habían anunciado a última hora del jueves que el párroco de Cangas estaba “dispuesto a negociar” una solución para celebrar la Semana Santa con la programación tradicional, la que era habitual antes de la pandemia, y que ayer podría anunciarse un “resultado positivo” a esas gestiones. Sin embargo, al menos oficialmente no se ha producido ninguna novedad, y las autoridades eclesiásticas recalcan su “disposición al diálogo” y que este no es fruto de la presión social e institucional, como se afirmó, sino de la voluntad propia de hacerlo. “Hay que hablar entre las cofradías y el párroco, que es quien tiene la autoridad”, señalan fuentes del Arzobispado, y vuelvan a anunciar que en las próximas horas “se harán aclaraciones" al respecto” y se darán a conocer, aunque eluden concretarlas hasta ese momento. Mientras, desde la Concellería de Cultura, Turismo e Servizos de Cangas también se está redactando una propuesta de apoyo a la Semana Santa tal como se ha celebrado en las últimas décadas, y el texto, consensuado con grupos políticos y sociales, se debatirá en el pleno el próximo viernes.