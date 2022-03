La científica e investigadora Isabel Pastoriza Santos recibió hoy un reconocimiento por parte de sus vecinos y del Concello de Bueu. La programación municipal alrededor del Día Internacional de la Mujer se cerró hoy a mediodía con un homenaje a esta doctora en Química, que en 2021 recibió el Premio a la Excelencia Investigadora por parte de la Real Sociedad Española de Química.

El acto se desarrolló en el Centro Social do Mar, donde el alcalde de Bueu, Félix Juncal, y la concejala de Igualdade, Ana Isabel Otero, le entregaron un cuadro elaborado por los usuarios del Centro Juan XXIII. Una obra que incluía un mensaje conmemorativo: “Dicía Marie Curie que o camiño do progreso non é nin rápido nin doado, pero sempre é grazas ao traballo incesante de persoas con moita forza e ilusión. Isabel Pastoriza Santos, científica bueuesa, é unha destas mulleres que nos axudan a progresar e a lograr un mundo máis xusto e igualitario. Dende o Concello de Bueu recoñecemos e agradecemos o seu labor a prol da ciencia e da visibilización das mulleres nela”.

Desde la corporación destacaron que Isabel Pastoriza Santos “lleva el nombre de Bueu siempre hacia adelante, con maestría e inteligencia”. Antes de concluir el homenaje, la investigadora explicó a los asistentes en qué consiste parte de su trabajo con los nanomateriales.