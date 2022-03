La empresa que tiene adjudicado el servicio de socorrismo de Cangas rescinde el contrato

La empresa Roslev Servisub rescindió de forma unilateral el contrato que le unía al Concello de Cangas durante dos años. El gobierno local estudia si el movimiento realizado por la adjudicataria del servicio el año pasado puede adoptar esta decisión sin que recaiga en la empresa algún tipo de sanción. Roslev afirma que la rescisión figura en el pliego de condiciones, porque se adopta por motivos económicos y por las condiciones laborales a las que obliga la reforma laboral aprobada en el Congreso de Diputados. Su representante señala que ahora no se pueden realizar contratos por obra y que para que una empresa de estas características sea rentable debe trabajar todo el año, aprovechando el largo invierno para tareas de socorrismo en la piscina municipal y cursos de formación y prevención. Roslev afirma que está dispuesto incluso a que el Concello de Cangas se quede con la fianza, porque los números no casan. Afirma que la empresa se hizo cargo del contrato aportando 15 socorristas para 7 playas, que son las que tenían bandera azul. Pero que hizo mal los cálculos, porque para atender días libres del personal y vacaciones se necesitarían 23 personas, que fue con las que se prestó el servicio el año pasado. Asegura que el Concello de Cangas quedó en abonarle el salario de ese personal que tuvo que contratar a mayores, pero que a día de hoy no recibió nada. Afirma que la propuesta que realizó al Concello de Cangas para continuar este año es que rebajara el número de playas con socorristas.

La privatización fue la fórmula escogida por el Concello de Cangas tras ver la dificultad con la que se encontraban cada año para la contratación de socorristas, que nada más empezar dejaban colgados al Concello para cubrir una plaza en otro ayuntamiento donde iban a cobrar más. Fue siempre un servicio difícil de poner en marcha y con buen resultado, incluso la época en la que se ocupó una asociación de socorristas de dotar de personal de salvamento a las playas de Cangas también hubo muchos problemas con posterioridad. El pasado año se optó por la privatización también a última hora. La concejala de Servicios Aurora Prieto manifestó que el Concello está elaborando un informe sobre lo sucedido y que no se pronunciará hasta que se lo presenten.