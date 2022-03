Pescado de Gran Sol y Portugal abastece las plazas de abastos ante el amarre total de la flota de bajura

“Hoy hay menos clientes de lo habitual, pero no por falta de pescado; el único que falta es el de los barcos de aquí”. El mensaje lo trasladaban a media mañana desde la asociación de vendedoras de la plaza de abastos de Cangas, que piden transmitir a los consumidores que no hay desabastecimiento en el mercado municipal, a pesar del amarre prácticamente total de la flota de bajura, porque los barcos que faenan en Gran Sol y la costa de Portugal mantienen su actividad habitual, al igual que las subastas en la lonja de Vigo, de donde se suministran principalmente. De hecho, ayer solo permanecieron sin actividad “no más de cuatro puestos” de pescado, según los conserjes municipales, los que venden exclusivamente pescado de la ría, pero no faltaron especies como merluza, rapante, abadejo, rape, salmonete, gallineta, raya, choco, lenguado, rodaballo, berberecho o almeja, entre otras. Incluso rincha o xarda (caballa), que algunos comerciantes indicaron que procede “del norte y se trae en furgonetas pequeñas”, mientras otros asumen que “son de aquí, porque hay quien sale a la mar”, aunque se trate de casos aislados, aclaran.

Para el sector, la jornada de ayer fue “bastante rara” con respecto a otros martes, día habitualmente de gran actividad en la plaza de abastos por la llegada de pescado fresco –los lunes su presencia es testimonial– y por la celebración del mercadillo ambulante, que fue “peor que flojo”, según los vendedores. A primera hora recibieron la visita de inspectores de la Xunta para comprobar que toda la mercancía estaba en regla y cumplía los requisitos legales. La mayor afluencia de clientes, “próxima a la de un martes normal”, se produjo entre las 9.30 y las 11.00 horas, y a mediodía ya había bajado bastante y parte del género seguía en los mostradores no solo de las pescaderías, sino también de carnicerías o fruterías. Tampoco se produjeron variaciones significativas en el precio del pescado, aseguran, aunque algunas clientas repararon en un alza en el coste otros alimentos, como el pan –“entre diez y veinte céntimos”–, que una vendedora justifica por el incremento de los costes de producción por la subida de la harina, la luz o el combustible, entre otros. En la plaza de Moaña todas las pescantinas abrieron ayer sus puestos y contaron con producto procedente del Gran Sol, como rapantes, rapes o merluza. “Pescado tenemos, lo que no hay es gente comprando. Al no tener pescado de basura no viene casi nadie”, lamentaba ayer la responsable del puesto Peixes Mucha. La jornada de ayer la plaza moañesa abrió también por la tarde “pero con respecto al pasado martes la caída de clientes es muy grande, porque la gente sabe que la flota local está amarrada”. Alicia Álvarez, en otro puesto de pescado del día, refrendaba los mismos problemas. “Hoy la plaza está vacía esto es un problema grande”, lamentaba. “A nadie le coge de sorpresa la falta de especies de la ría. Ya todo el mundo está informado de que hay un paro en el sector”. Álvarez reconoce que “no podremos aguantar mucho tiempo en esta situación. Solo esperamos que se arreglen pronto porque estos paros son malos para todo el mundo. Menos mal que el Gran Sol sigue trabajando, pero la gente viene sobre todo a por pescado de la ría”. La situación es muy parecida en la plaza de abastos de Bueu, tal como explican desde la asociación de comerciantes y algunas de las pescantinas. La mayoría de los puestos permanecen abiertos con pescado que llega desde el Gran Sol, aunque hay alguna excepción. “Hay alguna persona que la mercancía que vende es la que pesca el barco de su familia en la ría y al estar amarrado no puede trabajar”, señalan. Las pescantinas reconocen que estos son días de menos ventas y menor afluencia de clientes. “Este tipo de pescado tiene venta, pero no es lo mismo que el pescado fresco de la ría, que tiene mucha más demanda”, afirman desde el mercado de abastos de Bueu. Marineros de la ría de Pontevedra organizan una concentración hoy en Bueu Un grupo de armadores y marineros de las cofradías de la ría de Pontevedra organizan hoy una concentración en la explanada de la lonja de Bueu. Se trata de un acto reivindicativo y de protesta ante el precio de los combustibles que soporta el sector pesquero y que se convoca el mismo día en que está prevista en Madrid una reunión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y representantes del mundo del mar. La pesca artesanal estará representada en esa reunión por la Federación Nacional de Cofradías, que preside el gallego José Basilio Otero. El comité ejecutivo y la comisión permanente de la federación nacional decidió solicitar el amarre total de la flota “ante la gravísima situación” que atraviesa el sector pesquero. La decisión de levantar o no el cierre dependerá de los compromisos y de los plazos que exponga hoy el titular del ministerio, Luis Planas, después del consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea (UE).