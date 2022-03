Paco Rodríguez no Reino de Galiza

O mestre, político e escritor Francisco Rodríguez presentou onte en Cangas o libro “Unha etapa estelar e conflitiva do reino de Galiza (segunda metade do século XIV) Tomo I: A relevancia do reino medieval galego”, editado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) coa colaboración de Galiza Sempre. O acto foi organizado pola Asociación A Cepa.

La incertidumbre por la Semana Santa de Cangas La hostelería de Cangas, el Concello y algunas cofradías siguen presionando para recuperar la Semana Santa de la villa con las históricas procesiones, alertando del atractivo turístico que supone. Hoy se espera una reunión entre el Concello y las propias cofradías. Mientras tanto, desde la iglesia de Cangas no hay novedades al respecto y nadie tiene noticias sobre si finalmente habrá permiso para sacar en procesión los pasos o no. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y se mantiene todo en el aire. Calefacción racionada Nos cuentan que el subidón del precio de la luz ya empieza a afectar seriamente a la Policía Local de Moaña. Al parecer en el puesto solo pueden encender la calefacción unas horas de mañana. Los más afectados son los del turno de noche, que deben soportar las frías madrugadas sin ayuda. Un año de Dolores Chapela La concejala de Moaña Dolores Chapela cumple un año al frente del área de Deportes y como edil de la corporación. Le queda la mitad del trabajo por delante y desde aquí le deseamos suerte.