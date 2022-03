La Mesa da Sanidade de Moaña acordó, en la reunión celebrada ayer, apoyar la concentración convocada por las plataformas de usuarios que se celebrará mañana delante de la sede de la Xunta en Vigo. A su vez, los partidos integrantes de este órgano que forman el bipartito y la Plataforma en Defensa da Sanidade de Moaña, acordaron convocar una nueva manifestación para exigir el regreso de las urgencias a la Casa do Mar y el refuerzo del personal de atención primaria y de pediatría, atajando sobre todo los graves problemas en horario de tarde. Además se reclama un refuerzo de las ambulancias de O Morrazo.

La Mesa da Sanidade asume que la resolución de estos problemas no llegará a corto plazo y la marcha está prevista para el 24 de abril. Partirá a las 11.00 horas de la rotonda del Portal do Almacén con intención de recorrer la céntrica calle Ramón Cabanillas hasta la rotonda de Salitre, encarando después Concepción Arenal hasta la propia Casa do Mar.

Desde comienzos de diciembre vecinos de Moaña se concentran cada domingo ante la Casa do Mar con estas demandas y ya se celebraron dos manifestaciones, una de ellas conjuntamente con la asociación de pacientes de Cangas. La de abril sería la tercera.