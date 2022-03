La legión Berobreo.

Más que Legión es una avanzadilla.Pero ahí están, preparados ya para salir de patrulla, se celebre o no la Semana Santa de Cangas, donde procesionan sus miembros.Esta legión es protagonista de un video realizado por Alura Film para promocionar el libro Magna, de Ramón Otero.

Los cruceros no van a atracar en el muelle de Cangas

Que no se confundan, que hubo algun@ que ya lo hizo. Resulta que llegó convencido a un lugar próximo al mar de Cangas, de cuyo nombre no quiero acordarme, divulgando la gran noticia de que en Cangas se iba a celebrar un congreso de cruceros y que habría representación de alguna embarcación. Es lo que tiene traducir tanto, que se puede caer en esa torpe confusión, tan alejada de la realidad. No hay que traducir las palabra cruceiro, como no hay que traducir carballos, por citar dos ejemplos.

Persona eventual hasta la jubilación

Ahora nos acordamos de Luis Boullosa y ese laudo que supuso el fin a una huelga y que hizo que personas contratadas de forma habitual en el Concello de Cangas pasara a ser personal laboral indefinido. Luis Boullosa era, esos turbios años 90, concejal del Concello de Cangas, el hombre fuerte del alcalde Chapela Seijo. Ahora, con la Reforma Laboral, muchos tendrán que regresar a las aulas, después de tantos años. Hubo mucho personal eventual que se jubiló de esta guinda y escapó así de la quema. Algunos son ilustres.