El INE otorga a Cangas 26.816 habitantes a principios de 2022

Ya hay nueva cifra oficial de población en Cangas. A 1 de enero de 2022, el número de habitantes de del municipio asciende a 26.816. Es la cifra que dio a conocer ayer a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 98 personas más que en el año anterior y 234 más que en 2020 y 274 más que en el año 2019. De momento, el Concello de Cangas no mencionó su intención de recurrir la cifra dada a conocer por el INE, algo que sí hizo en consecutivamente desde el año 2013, consiguiendo siempre mejorar la estadística. Así, gracias a los recursos interpuestos, en el año 2013 Cangas pasó de 26.011 a 26.173; en el año 2014, de 26.363, a 26.567; den el año 2015, de 26.497 a 26.520; en el 2016, de 26.550 que le otorgaba el INE a 26.584, en el año 2017, de 26.474 a 26.490; en el año 2018, de 26.47 a 26.487; en el años 2019, de 26.534 a 26.542; en el año 2020, de 26.534 a 26.582 y en el año 2021, de 26.695 a 26.8708 habitantes. Gracias a los recursos, Cangas ganó en estos últimos año una población de 652 habitantes.

En lo que va de siglo, Cangas pasó de tener una población de 23.442 vecinos a una de 26.816, 3.374 más. Los nuevos datos no hacen más que confirmar una ligera tendencia al alza que siempre son buenas noticias. No es una población que se estanca, pero no se nota tampoco ese fenómeno migratorio de la ciudad a la playa, del que tanto se había hablando en la pospandemia.

En la actualidad, la densidad de población en Cangas es de 701,29 habitantes por kilómetro cuadrado.

En cuanto a la población máxima estacional, es una estimación de la población máxima que soporta Cangas. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residente, trabajan, estudian o pasan algún periodo de tiempo en él. Los datos que publicó el Ministerio de Hacienda en colaboración con las Diputaciones otorga a Cangas una población estacional de 32.851 en el año 2020.

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2021, el 66,22% de los habitantes empadronados en el municipio de Cangas nacieron en él, mientras que el 28,52% emigró a Cangas desde diferentes lugares de España; el 21.46% desde otros municipios de la provincia el 3.37% desde otras provincias de Galicia, el 3,70% de otras comunidades autónomas y el 5,25% emigró a Cangas desde otros países.