El portavoz del grupo municipal socialista de Cangas, Eugenio González, asegura que el concejal de Facenda y Deportes, Mariano Abalo (ACE), no puede hablar de gasto ingente de combustible para la calefacción del pabellón de O Gatañal. El edil del gobierno afirmaba que el mantenimiento de la nueva pista de O Gatañal no podía estar condicionado a un elevado gasto de combustible para calefacción. Eugenio González afirma que Abalo no puede hablar de gastos elevados cuando él es el “rey del Mambo” en estos temas y hace referencia a la contratación de asesores, informes a la carta o adjudicaciones a dedo”.

Eugenio González afirma que todavía espera una respuesta del escrito que presentó por registro de entrada en el que solicita las facturas presentadas por “Gasóleos Magdalena”. Mantiene el concejal soicalista que desde el día 11 de enero, que presentó el escrito en el registro, no recibió ningún tipo de contestación. “Quizás, si no constesta es porque no debe haber facturas pagadas de gasóleo”. Apunta a que desde que Mariano Abalo es concejal de Deportes “aprieta el cinturón y lo primero que hace es dejar sin gasóleo el pabellón de O Gatañal”. En este sentido añade que Mariano Abalo no puede dar lecciones de moralidad en lo que se refiere a los gastos “ingentes” de dinero público. “Lleva 40 anos siendo el número uno”, concluye el edil socialista.