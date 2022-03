Los bonos de turismo supusieron 170.770 euros de gasto el año pasado en la comarca

Un total de 19 establecimientos turísticos, entre hoteles, casas de turismo rural, pensiones, apartamentos y agencias de viaje de la comarca se han adherido, por el momento, al programa del Bono Turístico de la Xunta, cuyo plazo de solicitud para las personas interesadas se puso en marcha desde las 00:00 horas de hoy y permanecerá abierto hasta el 2 de mayo. La edición del año pasado supuso en O Morrazo unos gastos de 170.770 euros, incluyendo los municipios de Cangas, Moaña, Bueu y Marín. Según los datos de la Vicepresidencia de la Xunta, el mayor gasto, y con diferencia, estuvo en el municipio de Cangas, con 68.770 euros; seguido de Bueu, con 13.445 euros; Marín, con solo 2.210 euros y Moaña, con 2.065.

El bono caló bien en el municipio cangués de donde eran 19 de los 33 establecimientos adheridos. En Bueu se adhirieron el año pasado 6; 5 en Marín y 3 en Moaña. Por el momento en la campaña de este año se han inscrito 15 establecimientos de Cangas, 2 de Bueu, 1 de Moaña y otro de Marín.

El programa del bono turístico se puso en marcha para activar el sector del turismo en los meses fuera del verano, para apoyar a las empresas en la época de menor demanda, sobre todo después del cierre que supuso el COVID. El año pasado, la Xunta agotó en 12 horas las 12.300 tarjetas disponibles del bono, con casi 1.200 establecimientos adheridos.Eeste año, por el momento, hay 485 establecimientos adheridos.

Lo cierto es que la apertura del plazo para la solicitud del bono supuso el año pasado en calvario a muchos vecinos de Cangas que no lograban obtener, vía digital, el certificado de empadronamiento, requisito indispensable, en el Concello. Esto motivó quejas por parte de algunos de los interesados ya que el tiempo corría a favor para conseguir las tarjetas. De hecho, se agotaron en esas 12 horas.

El programa este año ofrece tres tipos e bonos, de 250, 375 y 500 euros, cuyos costes sufraga la Xunta en un 40% mientras que el 60% restante corresponde a los particulares beneficiarios. En el bono de 250 euros, 100 los abona la Xunta y 150 los beneficiarios; en el de 375 euros -el gobierno gallego aporta 150 y el particular 225; y en el tercero de 500 euros, la Xunta aporta 200 mientras que los particulares, 300.

Tal y como recuerda Vicepresidencia, este programa permitió inyectar el año pasado 7,6 millones de euros al sector, que supuso un balón de oxígeno para el sector turístico, muy afectado por la crisis económica que generaron los confinamientos por la pandemia del COVID. Por eso que los esfuerzos de la Xunta estuvieron centrados en promocionar el turismo en Galicia como destino seguro.

El consumo de estos bonos turísticos se concentró en el último trimestre del año.

La Plataforma de Afectados do Morrazo pide a Cangas que limite las viviendas turísticas

La Plataforma de Afectados polo Turismo do Morrazo da un paso más en su lucha. Esta vez se centra en el municipio de Cangas y discrepa abiertamente de la política del gobierno local que pretende construir un aparcamiento en Donón y, además, exige al Concello que limite el número de viviendas de uso turismo, como hicieron, asegura, otros concellos. La plataforma acusa al gobierno local de intentar aumentar la presión turística sobre Donón, una aldea que sufre como ninguna otra el turismo masivo. Añade que el aparcamiento que se propone va a provocar que aumente la afluencia de coches y, por lo tanto, se hará casi imposible vivir en esa zona, excepto uno tiene un chiringuito. Afirma este colectivo que la única solución es limitar la movilidad y relata que entre las consecuencias del turismo masivo no solo son los atascos, sino que se encuentra también la subida de la cesta de la compra básica o la contaminación medio ambiental, además de atacar los derechos fundamentales como el acceso a la vivienda. “Si no eres propietario de una casa, prácticamente lo que queda es marchar de la villa, porque el 90% de los alquileres son de pisos turísticos y comprar una vivienda se convierte prácticamente en algo imposible con los actuales salarios, teniendo en cuenta que se compite con gente de otras zonas con mayor poder adquisitivo. Por eso exigimos al Concello que limite el número de viviendas de uso turístico como hicieron ya otros concellos. Vemos que el Concello de Cangas, lejos de buscar una solución está fomentando que el problema vaya a más”.

La Plataforma de Afectados polo Turismo do Morrazo afirma que no pretende criminalizar el turismo, que lo que pretende es que no haya vecinos expulsados de la villa por culpa del turismo masivo. “Si no hay vecinos viviendo en la casa y solo hay turistas, ¿qué va a pasar con el comercio local) ¿Lo salvará la Semana Santa que tanto preocupa al gobierno local?.

Afirma que si el gobierno sigue con sus planes, a los miembros de esta plataforma no les quedará otra que protestar. Afirma que lo harán como se hizo en Massó.

El PP de Bueu rechaza el traslado de la oficina de turismo al concello

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha mostrado sus reticencias a la decisión del gobierno local de trasladar la oficina de turismo desde su actual localización –en la sala Amalia Domínguez Búa– hasta la casa consistorial. La portavoz del principal grupo de la oposición, Elena Estévez, se muestra disconforme con que se utilice para esos usos el despacho del departamento de personal, ya que eso supondría “que un espacio del concello estaría inutilizado durante todos los meses en los que no se presta el servicio de información turística, mientras, al mismo tiempo, el concello carece de espacios efectivos para necesidades permanentes”. Estévez apunta que el anuncio “no parece formar parte de una planificación del gobierno, sino de un acto improvisado” y recuerda que los grupos de la oposición carecen de un lugar fijo para trabajar en el concello. Además, recuerda que “hay departamentos muy pequeños que existen todo el año, como la OMIC o el área de Deportes, y están fuera del edificio”, mientras que se quiere ubicar la oficina de turismo en el consistorio, “cuando lo habitual es que estos servicios estén en otros espacios”. Por todo ello, el PP ha instado al gobierno local “a recapacitar y dejar de dar constantes palos de ciego”, reservando los locales dentro del concello para usos permanentes y a “realizar las actuaciones necesarias” para mantener la oficina de turismo en el lugar actual, “céntrico, muy visible y nuclear para la actividad de la villa”.