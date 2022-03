Decenas de personas volvieron a concentrarse ante la Casa del Mar de Moaña en el décimo quinto domingo consecutivo de movilizaciones, que se celebran desde el 12 de diciembre para reclamar mejoras en la sanidad pública local tales como el regreso de las urgencias, que se cubran las plazas vacantes de médicos y se refuerce la ambulancia del 061 con una más compartida entre Cangas y Moaña. La alcaldesa, Leticia Santos, aseguró que estos 15 domingos consecutivos en la calle son un ejemplo para todo el país y animó a seguir haciéndolo. Confirmó que el jueves se protestará ante la Xunta por la situación sanitaria de Moaña, y que el martes se reúne la Mesa Local da Sanidade, en la que se acordarán nuevas manifestaciones. “Las concentraciones del domingo son fundamentales, pero también lo es, si no con una periodicidad mensual, cuando se pueda, salir a cortar las calles”. Añadió que había que seguir dando ejemplo saliendo masivamente para defender la sanidad pública de Moaña porque “si no salimos ya no tendremos nada que defender. Es imprescindible mantener este pulso”.

Indicó que no están dispuestos a perder la atención sanitaria de los médicos en turno de tarde, “que fue una conquista de todos”, y recordó que desde octubre están denegando ese derecho a 2.800 vecinos que no tienen porque desde el Sergas no se cubren las plazas vacantes. Sobre el regreso de las urgencias a Moaña, reprocha que desde la consellería se sigan amarrando al protocolo COVID de falta de espacio, “pero mienten” porque hay centros de salud que tienen PAC sin disponer de entradas diferenciadas ni para urgencias ni para consultas: “¿Sólo en Moaña somos contagiosos de COVID?” Leticia Santos también dijo que quedó en evidencia que mientras no haya urgencias en Moaña se necesita el refuerzo de una ambulancia más a las dos que hay en Cangas y Moaña, sobre todo cuando se nota un incremento de habitantes y se necesita más atención por la pandemia y por el envejecimiento de la población. Del nuevo centro de salud “vamos en camino”, ahora bien dejó claro que las plazas de médicos deben estar cubiertas, porque los edificios no prestan atención sanitaria.