"Incertidumbre" en las pescantinas por si podrán o no trabajar en las plazas

La Federación Nacional de Cofradías ha decidido finalmente amarrar la flota de bajura desde este lunes, a la espera de los resultados de la reunión que el sector mantendrá el miércoles con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para pedir medidas económicas por la “insostenible” subida del gasóleo y ante las repercusiones que está teniendo el paro en el sector del transporte. En un principio, la idea era esperar a esa reunión para luego, en base a los resultados, amarrar o no, pero presiones desde el Mediterráneo llevaron a la Federación a decidir a última hora este amarre que ha levantado algunas quejas en el sector por ese baile de días.

En O Morrazo amarrará todo el sector de bajura, salvo el marisqueo a pie, que seguirá trabajando dado que no está tan afectado por la subida del combustible como la flota. Al menos esa es la previsión que había ayer en la Cofradía de Moaña, en donde el marisqueo a pie es uno de sus sectores más fuertes, si bien aseguran que no habrá problema en parar, si se hace en todas las cofradías.

Con mucha incertidumbre viven las pescantinas esta situación ya que no saben lo que podrá ocurrir a partir de la próxima semana en sus puestos en las plazas de abastos, si podrán trabajar o no. No les preocupa tanto el lunes porque es un día en el que no suelen abrir, al menos en Cangas y en Moaña, ya que los barcos no van el domingo al mar, pero sí a partir del martes. Sin la pesca del día de la bajura, que les suministra chincho, jurel, choco, pulpo o lubina, las pescantinas aseguran que dependerán solo de las descargas de los barcos del Gran Sol con merluza, rape, rapante, martiño o algo de lenguado. Por el momento, en la información de la que disponen tienen confirmadas descargas en Vigo de 6 barcos del Gran Sol para el lunes, dos o tres el martes, otro el miércoles y 4 el jueves. La intención es poder seguir ofreciendo la pesca del Gran Sol que adquieren, bien directamente en la subasta en el Berbés o a través de intermediaros en la segunda venta. Aseguran que hasta la fecha no se han encontrado con obstáculos –piquetes por el paro en los transportes– para poder trasladar la mercancía en las furgonetas.

Una pescantina en Moaña asegura que hay mucha incertidumbre porque si no entran barcos o no llegan camiones, no hay pescado, y si para la flota de bajura, tampoco habrá el pescado del día. Asegura que los barcos en Celeiro tienen la mercancía en cámaras porque no les dejan transportar por carretera y el problema de esta situación es que los barcos no vuelven al caladero porque la mercancía no tiene salida. Esto provocará que en 15 días no vuelva a haber pescado: “Ya están diciendo que a qué van a ir al mar y que el pescado de las cámaras lo van a destinar a harina”.

En Moaña, por el momento, no ha habido desabastecimiento, asegura la presidenta de la asociación de la plaza, Maricarmen Trigo Fervenza. En su sector de fruta añade que por ahora ha estado servida, incluso ayer, aunque ya se verá si la próxima semana sigue igual.

En la plaza de abastos de Cangas, con 50 puestos de pescado –entre los 45 de la plaza grande y los 15 de la pequeña– se sigue la situación con la misma incertidumbre. Rebeca Rodríguez reconoce que la situación por la subida de precios del combustible es insostenible, que en su caso antes llenaba su furgoneta de gasóleo con 100 euros y ahora le cuesta 140, por lo que entiende que hay que “meterle mano”. También entiende que habría que ponerse de acuerdo todos los sectores y parar“y así igual habría solución en dos o tres días”.

“Tenemos que abastecer a la gente”

En la plaza de abastos de Bueu, María José sí abre los lunes su puesto de pescado. Junto a ella, también lo hace su hermana pequeña con otro puesto y la tercera con uno de carne. Asegura que hasta el momento no han notado desabastecimiento, incluso ayer acudió a la lonja de Marín a comprar el pescado de la flota de arrastre –en Bueu hay 3 barcos que trabajan desde Finisterre a Portugal– y se sorprendió de la gran cantidad de variedad que había (rape, gallo, rapante, pescadilla, acedía, lirio...). Para el lunes dice que tiene pescado, pero que a partir de entonces no sabe qué va a ocurrir. A su hermana, dos proveedores de pollo ya le dijeron que no tenían producto para servir, que pasaba lo mismo con el cerdo y que el de la ternera no sabía si le dejarían ir al matadero. María José asegura que su idea es ir el lunes también a la subasta de pescado en Vigo, que espera no tener problemas porque “a la gente hay que abastecerla de comida”, aunque también dice que si hay que parar, paramos porque esto nos afecta a todos”.