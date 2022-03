El casco vello, un cruce de cables

Los cables del alumbrado eléctrico, tanto el público como el de que suministra energía a las casas del casco vello de Cangas y los de telefonía parecen cuadros de Miró. Se retuercen sobre sí mismos en acrobáticas y retorcidas posturas que llaman la atención de los visitantes y también sus residentes, acostumbrados al bochornoso impacto visual, pero también molestos por la falta de iniciativa por parte de las autoridades municipales, a las que se les lleva pidiendo años que actúen. La situación está lejos de mejorar. La instalación de fibra óptica trajo consigo más cableado, a pesar de que las prohibiciones de las normas y las advertencias de gobiernos anteriores. Y no es fácil para los concellos luchar en este campo con las empresas suministradoras, que se pueden negar porque el coste de enterrar la fibra óptica se triplica y amenazar con no dar el servicio, como ya tiene ocurrido hace años en Cangas. Así que, ahora, la fibra que tanta tecnología supone, irrumpe en las fachadas de las casas del casco vello, añadiendo más feísimo al que ya de por sí estaba latente con los cables de la luz y la telefonía normal.

Lo pero del caso es que en varias calles que fueron arregladas y en las que se realizó preinstalación para que las empresas suministradoras enterrasen sus cables, no lo hacen. Todo el mundo se salta a la torera la obligación que imponen las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cangas de enterrar los cables. En el año 2014, el Concello de Cangas quiso aprovechar la puesta en marcha de la subestación de Unión Fenosa, hoy Naturgy, para llegar a un acuerdo: licencia a cambio de enterrar las líneas. Pero también hay que sumar el alumbrado público. El incendio de hace una semana puso de manifiesto la falta de mantenimiento de las cajas, que con el paso de los años y la humedad dejan de ser estancas y se producen cortocircuitos. Las cajas y los cables llevan años y años instalados. Falta renovación y mantenimiento. Por eso no se descarta que lo que pasó la semana pasada vuelva a producirse y algún día se produzca un incendio severo. No hay que olvidar que es difícil atajar un incendio de este tipo, por pequeño que sea. No se puede utilizar agua y hay que apagarlo con polvo seco y esperar a cortar la corriente.