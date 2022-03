A Capela va sumando exposiciones.

Fernando Parcero es un pintor aficionado, de A Retirosa, en Coiro. Pero sabe hacer bien las cosas. Su obra se expone gracias a sus hijas, que tanto se empeñaron. Está abierta hasta el 27 de marzo. Y algunos quedarán sorprendidos.

Una de romanos en Areamilla

Hubo otra de romanos en Cangas. Esta vez las tropas de César desembarcaron en Areamilla, con los mismos trajes que utiliza la Legión Bero Brea, que procesiona en Semana Santa. Y esta era una buena oportunidad para desempolvar los atuendos que llevan dos años guardados y va para uno más, porque el párroco de Cangas, Severo Lobato, no tiene intención de que se celebre las procesiones habituales de este periodo religioso. Ni que decir que llamó la atención a los ciudadanos tanto peto, tanta espada y tanto hombre con faldón. Hoy nos darán más datos de este desembarco. La información es a cuentagotas. Llega en camión y hay paro en el sector.

No, no puede ser casualidad

No puede ser casualidad. Primero hay una moción del PP de lo mal que están los contenedores y el servicio de recogida de basuras en Cangas (no es el PP el único que lo dice) y, de repente, el gobierno local comunica que la denostada Mancomunidad de Municipios de O Morrazo está colocando los nuevos, los de carga trasera y lateral. No es puede ser casualidad. Estas cosas no ocurre en política, y menos en las que ahora nos toca vivir, llena de M.A.R.s