Silvia Carballo y Martín Villanueva regresan al “cole”

No es que a los concejales de Bueu les haya quedado alguna asignatura pendiente –al menos que nosotros sepamos–, sino que fueron invitados por el colegio de A Pedra a participar en los actos para celebrar su 50 aniversario. El alumnado les realizó una entrevista para la radio del centro para que los ediles rememorasen su paso por el colegio y contasen algunas anécdotas.

El "cole" de O Hío rescata el megáfono

Menos mal que no era una “manifa”. Fue curioso ver a todas las personas que participaron en el acto de inauguración del nuevo patio del colegio de O Hío con el megáfono en mano. Parece que en el centro no cuentan con un sistema de megafonía y por ello rescataron el megáfono. El objetivo se consiguió sobradamente: hacerse oír.

Nuestros mejores deseos para Félix Juncal

No sabemos si fue a consecuencia del remojón del domingo del que ya hablamos o por la emoción por el pase del Atlético de Madrid. El caso es que ayer Félix Juncal no acudió a su despacho en el Concello de Bueu porque estaba convaleciente. Desde aquí deseamos que no sea nada y que se recupere pronto.